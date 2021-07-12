İstanbul'un göbeğinde dehşet anları! Gece kulübünden saçlarından sürükleyerek çıkardıkları kadını tekme tokat dövdüler

İstanbul Taksim'de bir gece kulübünden saçlarından sürüklenerek dışarıya çıkarılan bir kadın, cadde ortasında tekme tokat dövüldü. Olaya müdahale etmek isteyen başka bir kadının yine tekme atılarak uzaklaştırıldığı dehşet anları herkesin gözü önünde yaşanırken, görgü tanıkları saldırıya uğrayan kadınların polis ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırıldığını söyledi.

İstanbul Taksim'de dün gece yaşanan olaya ilişkin görüntüler büyük ses getirdi. Sıraselviler'de bir gece kulübünün çalışanları, bir kadını saçlarından sürükleyerek dışarıya çıkardı. Maruz kaldığı duruma karşı tepki gösteren kadına yönelik şiddet, cadde ortasında da devam etti.

MÜDAHALE ETMEK İSTEYEN KADINA DA TEKME ATTILAR

Görüntülerde, olaya müdahale etmek isteyen başka bir kadının ise yine tekme atılarak uzaklaştırıldığı yer aldı.

GÖRGÜ TANIKLARI O ANLARI ANLATTI

Sözcü'de yer alan habere göre, cadde ortasında herkesin gözü önünde saldırıya uğrayan kadınların, olay yerine gelen polisler tarafından götürüldüğü ancak o an için saldırganlara bir işlem yapılmadığı yine olayı görenler tarafından bildirildi.