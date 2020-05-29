İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü kutlamaları başladı
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İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü kutlamaları başladı

İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü kutlamaları koronavirüs salgınının gölgesinde coşku ve heyecanla kutlanıyor. Kutlamalar kapsamında Esat Kabaklı, Mustafa Yıldızdoğan'ın sahne aldığı konser başladı. Saat 21.30'da Ayasofya'da düzenlenecek Fetih Şöleni programında ise Fetih Suresi okunacak.

İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü kutlamaları başladı
29.05.2020 18:57 | Son Güncelleme: 29.05.2020 19:15

İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü kutlamaları başladı. Kutlamalar kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Türkiye Yelken Federasyonu tarafından "29 Mayıs İstanbul Boğazı Fetih Saygı Geçişi Etkinliği" gerçekleştirildi. Etkinlikte, Türk bayraklı tekneler, Huber Köşkü'nün önünden geçerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da selamladı.

İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü kutlamaları başladı

ESAT KABAKLI VE MUSTAFA YILDIZDOĞAN KONSERİ

İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü için düzenlenen konser başladı. Konserde Esat Kabaklı, Mustafa Yıldızdoğan ve İbrahim Sadri sahne alıyor.

20.53'TE HAVAİ FİŞEK ŞÖLENİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 20.53'te video konferansla katılacağı etkinlikte mehteran takımı, ışık gösterisi ve havai fişek şöleni de olacak.

AYASOFYA'DA FETİH SURESİ

Fetih coşkusu saat 21.30'da Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği Fetih Şöleni ile Ayasofya'da devam edecek. Program, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethederken gemileri karadan yürüttüğü rotaların üzerinden geçip Ayasofya'ya gelen drone görüntüleri ile başlayacak. Ayasofya içinde Fetih Suresi tilavetiyle devam edecek programda, Fetih Duası da yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans ile katılacağı programda, Ayasofya'nın önüne kurulan bir platformda İstanbul'un fethi temalı mapping gösterisi de yapılacak. Fetih Şöleni, Tarihi Yarımada'daki havai fişek gösterisi ile sona erecek. Ayrıca tüm program, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı Youtube kanalları ile sosyal medya hesaplarından ve televizyon kanallarından canlı olarak izlenebilecek.

İBB'NİN PROGRAMI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünde düzenlenecek etkinliklerle ilgili şu açıklamayı yaptı:İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Fatih Sultan Mehmet Han'ın ve İstanbul'un yeniden doğduğu gün olan 29 Mayıs'ın 567'nci yıl coşkusunu, gerçekleştireceği etkinliklerle tüm Türkiye'ye yaşatacak. Kutlamalar kapsamında konser, havai fişek ile ışık ve su gösterileri yapılacak. Tarih söyleşileri, belgesel ve video gösterimleriyle büyük fatihin liderliğinin yanında entelektüel kimliği de anlatılacak. Etkinlikler, İBBTV ve İBB Kültür Daire Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından izlenebilecek. İBB ayrıca fethin yıl dönümünde çocuklara kenti tanıtan dergi hazırladı. İBB Kültür Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışma, okul öncesi yaştaki 80 bin çocuğa ücretsiz dağıtılacak.

İSTANBUL SEMALARI FETİH İÇİN AYDINLANACAK

29 Mayıs akşamı saat 20.45'te, İBB Orkestralar Müdürlüğü Mehter Takımı Kız Kulesi'nde konser verecek. Mehteran Birliği'nin Hücum Marşı eşliğinde yapılacak olan havai fişek gösterisi, İstanbul Boğazı'nı aydınlatacak. Fethin kilit noktası Haliç'te ise saat 21.05'te su, ışık, lazer ve pyro gösterisi gerçekleştirilecek. Eşzamanlı olarak bu özel gün için hazırlanan görseller Galata Kulesi, Kız Kulesi, Romanos Kapısı, Tarihi Surlar, Rumeli Hisarı ve Galata Port'a yansıtılacak.

TARİHÇİ SÖYLEŞİLERİ

Osmanlı ve Doğu Roma tarihi uzmanlarıyla düzenlenen söyleşilerle fethin Türk, İslam ve dünya tarihi açısından önemi konuşulacak. Prof. Dr. İlber Ortaylı, Fatih'in entelektüel kimliğini evinden izleyicilere anlatacak. Pelin Batu'nun moderatörlüğünde yapılacak sohbet ile Dursun Gümüşoğlu, Haldun Hürel ve Feridun Emecen, Türk tarihinin dönüm noktasını masaya yatıracak. İstanbul'un çeşitli bölgelerine Fatih Sultan Mehmet ve fetih ile ilgili görseller yerleştirilecek, şehir adeta açık hava sergisine dönüşecek. Ayrıca, Fatih döneminde yapılan önemli eserlerle ilgili video da yine İBB'nin sosyal medya hesaplarından izlenebilecek.

7 TEPELİ ŞEHİR İÇİN 7 ŞİİRİ

BB Şehir Tiyatroları oyuncuları tarafından seslendirilen 7 İstanbul şiiri, fetih haftası boyunca paylaşılacak. Yahya Kemal Beyatlı'dan Bir Başka Tepeden, Sabahattin Ali'den Köprüde Sabah,Necip Fazıl Kısakürek'ten Canım İstanbul, Atilla İlhan'dan İstanbul Ağrısı, Ziya Osman Saba'dan İstanbul, Bedri Rahmi Eyüboğlu'dan İstanbul Destanı ve Vedat Türkali'den İstanbul, şiir ve İstanbul meraklıları için paylaşılacak.

ÇOCUKLAR İSTANBUL'U BOYAYARAK TANIYACAK

İBB'nin 3-6 yaş grubu için hazırladığı dergi, İstanbul'un tarihi ve kültürel mekanlarını çocuklara eğlenecekleri içeriklerle anlatacak. Çocukların hem öğrenip hem de eğlenmesini amaçlayan çalışmada, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Sultanahmet Meydanı, Ayasofya, Galata Kulesi, Kız Kulesi, Galata Köprüsü gibi İstanbul'un tarihi ve kültürel mekanları boyama ve oyunlar ile çocuklara tanıtılacak.Yaşadıkları şehri tanımaları için hazırlanan dergi çocukların merak ve keşif duygularını beslemeyi amaçlıyor. Çocukların, eğlenceli ve bilgilendirici çizgilerle İstanbul'un kültürel zenginliklerini oyun oynayarak kavraması ve sahip çıkması hedefleniyor.

Güncel Manşet

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