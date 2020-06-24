İstanbul'un doğal tarihi ve kültürel varlıkları nelerdir? İstanbul'un 7 tepesi nerelerdir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul'un doğal tarihi ve kültürel varlıkları nelerdir? İstanbul'un 7 tepesi nerelerdir?

İstanbul'un doğal tarihi ve kültürel varlıkları nelerdir? İstanbul'un 7 tepesi nerelerdir? Avrupa yakası doğal ve tarihi varlıklar nerelerdir? Anadolu yakası doğal ve tarihi varlıklar nerelerdir? İstanbul'un eski isimleri nelerdir?

İstanbul'un doğal tarihi ve kültürel varlıkları nelerdir? İstanbul'un 7 tepesi nerelerdir?
24.06.2020 14:03 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:09

300 bin yıl öncesine dayana tarihi ile İstanbul, Osmanlı, Roma İmparatorluğu ve Bizans İmparatorluğu'na 1923 yılına kadar başkentlik yapmıştır. Kültürün, sanatın, önemli mimari yapılarına ev sahipliği yapmaktadır.

Dünyanın eşsiz kentleri arasında gösterilen yer, doğası, kültürü ve konumu ile dikkatleri çekmiştir. 7 tepeli İstanbul'un doğal tarihi ve kültürel varlıklarını sizler için derledik.

İSTANBUL'UN 7 TEPESİ NERELERDİR?

Topkapı Sarayı tepesi

Çemberlitaş tepesi

Beyazıt tepesi

Fatih tepesi

Yavuzselim tepesi

Edirnekapı tepesi

Kocamustafapaşa tepesi

AVRUPA YAKASI DOĞAL VE TARİHİ VARLIKLARI

Her köşesi ayrı bir keyif olan İstanbul'da, her köşesinde ayrı hikayeler ve olaylar ile çevrilidir. Haftalarca belki aylarca gezseniz bitiremeyeceğiniz bu şehri, daha kolay gezmeniz için iyi bir araştırma yaptık. Avrupa yakası gezilecek tarihi yerler nerelerdir?

1: Ayasofya: İlk olarak bizans dönemi'nde kilise olarak kullanılan yapı, 1453'te İstanbul'un fethi ile beraber cami olarak kullanılmaya başlandı. 1934 tarihinden beri müzeye giriş sağlanmaktadır.

İstanbul'un doğal tarihi ve kültürel varlıkları nelerdir? İstanbul'un 7 tepesi nerelerdir?

2: Sultan Ahmet Cami: İçindeki iznik çinileri nedeniyle Blue Mosque adıyla anılmaktadır. 50 farklı lale deseni, benzersiz atmosferi ve görkemli yapısı ile gelen ziyaretçilerini kendine hayran bırakmaktadır. Ziyaret girişi ücretsiz olup cuma günleri giriş saati 13.30.

3: Topkapı Sarayı: 478 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. 400 yıl boyunca merkezi konumda bu yerde, padişahların kişisel eşyaları veresimlerini görebilirsiniz. Salı günleri ziyarete kapalı müze, ücretlidir. Giriş ücreti 72TL, Harem Bölümü 42TL, Aya İrini Müzesi 36TL.

4: İbrahim Paşa Sarayı: Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı İbrahim Paşa, 16.yüzyılda yaptırılmıştır.İbrahim Paşa Sarayı, günümüzde Türk ve İslâm Eserleri Müzesi olarak kullanılıyor.

5: Süleymaniye Cami: Süleymaniye Cami, Fatih ilçesinde bulunmaktadır. Mimar Sinan tarafından yapılan yapıda, kütüphane, hastane, hamam ve imaret bulunmaktadır.

6: Kapalı Çarşı: Yabancı turistlerin ilk merak ettiği kapalı çarşı, aradığınız her şeye sahip. En eski ve büyük alışveriş konumundaki bu yer, geniş ürün çeşitliliği nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı.

7: Mısır Çarşısı: Eminönü ilçesinde bulunmaktadır. Aktarları ve hediyelik eşyaları ile en eski kapalı çarşılardan biridir. En son 2014 yılında restorasyon çalışmasına girmiştir.

8: Yerebatan Sarnıcı: Bizans döneminde su ihtiyacını karşılamak için yaptırılan sarnıc, 9 bin 800 metrekarelik bir alana yayılıyor. Huzurlu ve sessiz yapısı ile turistleri kendine bağlamaktadır. Giriş ücretlidir. Yetişkin 10TL, öğrenci 5 TL, yabancı ziyaretçiler 20 TL'dir.

İstanbul'un doğal tarihi ve kültürel varlıkları nelerdir? İstanbul'un 7 tepesi nerelerdir?

9: Aya İrini: Birçok sanat etkinliğine ev sahipliği yapmaktadır.

10: Fener Rum Erkek Lisesi: Fatih ilçesinde bulunan lise, Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. İhtişamlı yapısı ile anında dikkat çeken lise, dışarıdan ziyarete kapalıdır. Bu yapıyı görmek isterseniz sadece dış duvarlarını görebilirsiniz.

11: Bulgar Sveti Stefan Kilisesi: Balat semtinde bulunmaktadır. Tamamı demirden yapılmış olup yapının tüm parçaları birbirine cıvata, somun ve perçinle ya da kaynaklanarak birleştirilmiş.

12: Galata Kulesi: İlk olarak fener kulesi olarak yapılmış daha sonra Galata Kulesi 2013'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edildi.

13: Dolmabahçe Sarayı: 1839 yılında Sultan Abdülmecid tarafından yaptırılmıştır. 184 yılında ziyarete açılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün öldüğü zaman ki yatağı da yer almaktadır.

İstanbul'un doğal tarihi ve kültürel varlıkları nelerdir? İstanbul'un 7 tepesi nerelerdir?

14: Yıldız Sarayı: Yıldız Sarayı Beşiktaş ilçesinde bulunmaktadır. Türk-Osmanlı yapısını yansıtmaktadır. Bu sarayda 3 müze bir aradadır.

15: Çırağan Sarayı: Osmanlıya ait tek saraydır. Yüksek maliyetle yapılan yapı, 1000 altına mal olan kapıları ille bilinmektedir.

16: Rumeli Hisarı: Sarıyer ilçesinde bulunmaktadır. 1452 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından 30 dönümlük arazi üzerine yaptırılmıştır.

ANADOLU YAKASI DOĞAL VE TARİHİ VARLIKLARI

Haydarpaşa Garı: Alman mühendisler tarafından 1908 yılında yapılmıştır. Arkeolojik kazılar ve restorasyon çalışmaları nedeniyle bir süredir hizmet verememektedir. Birçok türk filmine konu olan gar, anadolu yakasında Kadıköy'de bulunmaktadır.

Kız Kulesi: Üsküdar'ın salacak sahilinde bulunur. Yıllara meydan okuyan yapı zamanında farklı amaçlar için kullanılmıştır. Haftanın 7 günü ziyarete açık yapı ücretlidir. Öğrenci 15 TL, yetişkin 30 TL'dir.

İstanbul'un doğal tarihi ve kültürel varlıkları nelerdir? İstanbul'un 7 tepesi nerelerdir?

Mihrimah Sultan Külliyesi: Mihrimah Sultan için Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Önemli yapılar arasında yer alan külliyede, gündoğumu ve gün batımını izleyebilirsiniz.

Beylerbeyi Sarayı: Üsküdar'da bulunan saray, Abdülaziz tarafından yaptırılmıştır. Anadolu bölgesinin kıymetli yapıları arasında yer alır. Günümüzde yabancı konukları ağırlamak içinde kullanılır.

Adile Sultan Kasrı: 1853 yılında Abdülaziz tarafından yaptırılmıştır. En önemli özelliği, türk sinemasının önemli filmi Hababam Sınıfı'nın burada çekilmesidir.

Anadolu Hisarı: Rumeli Hisarı karşısında, Anadolu Hisarı semtinde bulunur. Halk ziyaretine kapalı yapı, Hisarlar Müzesi'nin özel izniyle ziyaret edilebiliyor.

İstanbul'un doğal tarihi ve kültürel varlıkları nelerdir? İstanbul'un 7 tepesi nerelerdir?

Kuleli Askeri Lisesi: İstanbul Boğazı'nın kıyısında bulunmaktadır. Subay yetiştirmek için önemli konumda olan okul, OHAL kapsamında 31 Temmuz 2016 tarihinde kapatılmıştır.

İstanbul'un doğal tarihi ve kültürel varlıkları nelerdir? İstanbul'un 7 tepesi nerelerdir?

Hıdiv Kasrı: 1907 yılındahıdivi Abbas Hilmi Paşa tarafından yaptırıldı. Haftanın 7 günü ziyarete açıktır.Kafe ve restoranında mola verip tarihi mekanın atmosferinin tadını çıkarabilirsiniz.

Yoros Kalesi: Anadolu Kavağı semtinde bulunan kale, anadolu'nun önemli gezi yerlerindendir.

Aya Yorgi Manastırı: Büyük adanın tepesinde bulunur. Ziyaret ücretsizdir.

Heybeliada Ruhban Okulu:Atina Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden sonra din alanında eğitim veren ikinci okul olma özelliği taşımaktadır. Dünyanın başka yerlerinde göremeyeceğiniz yapı, Türkiye'de ve dünya'da önemini korumaktadır.

İstanbul'un doğal tarihi ve kültürel varlıkları nelerdir? İstanbul'un 7 tepesi nerelerdir?

İSTANBUL'UN ESKİ İSİMLERİ NELERDİR?

Lygos

Byzantion

Augusta Antonina,

Nova Roma

Konstantinopolis

Konstantiniyye

İstanbul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son dakika: 1 Temmuz'da başlayacak olan düğünler açık havada yapılacak ve kısa tutulacak Haber
Son dakika: 1 Temmuz'da başlayacak olan düğünler açık havada yapılacak ve kısa tutulacak
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız Haber
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
İsrail'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler Haber
İsrail'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü Haber
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi Haber
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi Haber
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Son Dakika: Türkiye genelinde haftanın ilk 2 günü yapılan maske denetiminde ceza kesilen kişi sayısı belli oldu
Son Dakika: Türkiye genelinde haftanın ilk 2 günü yapılan maske denetiminde ceza kesilen kişi sayısı belli oldu
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
2 kişinin can verdiği, 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
2 kişinin can verdiği, 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
Kadın başkan yardımcısı sözü veren Joe Biden, rekabeti kızıştırdı
Kadın başkan yardımcısı sözü veren Joe Biden, rekabeti kızıştırdı
Oyuncu Şükrü Yıldız'ın otomobili parça parça çalındı
Oyuncu Şükrü Yıldız'ın otomobili parça parça çalındı
Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım
Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi
Beşiktaş, Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı
Beşiktaş, Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor
Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Şevket Çoruh'a ait olan baba Sahne Tiyatrosu'nun çatısına yıldırım düştü
Şevket Çoruh'a ait olan baba Sahne Tiyatrosu'nun çatısına yıldırım düştü
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
Son Dakika: Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma 16 Eylül'e ertelendi
Son Dakika: Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma 16 Eylül'e ertelendi
Şantaj davasından beraat eden güzellik kraliçesi Sibel Demiralp kendisini savundu: Tuzağa düştüm
Şantaj davasından beraat eden güzellik kraliçesi Sibel Demiralp kendisini savundu: Tuzağa düştüm
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Mustafa Şentop Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Kerimcan Durmaz Mehmet Ali Erbil Dilan Çiçek Deniz
Spor Cüneyt Çakır Alper Ulusoy Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Sel Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: İstanbul'un doğal tarihi ve kültürel varlıkları nelerdir? İstanbul'un 7 tepesi nerelerdir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 14:09:43. #1.15#
title