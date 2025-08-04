İstanbul TUZLA su kesintisi! 4-5 Ağustos İSKİ Tuzla su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul TUZLA su kesintisi! 4-5 Ağustos İSKİ Tuzla su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Tuzla su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Tuzla ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Ağustos İstanbul Tuzla su kesintisi saatleri...

Tuzla su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...

TUZLA SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: FATİH MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 250 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 04.08.2025 17:54:41

Tahmini Bitiş Tarihi: 05.08.2025 00:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul TUZLA su kesintisi! 4-5 Ağustos İSKİ Tuzla su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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