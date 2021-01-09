Pazar gününe dikkat! İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, pazar günü Marmara genelinde yağmur ve sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışın Trakya kesimi, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgedeki sıcaklıkların ise mevsim normalleri üzerinde olması öngörülüyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava durumlarının etkisiyle İstanbul ve diğer illerde kuraklık tehlikesi yaşanıyor. Baraj seviyelerinin azalması vatandaşları endişelendirirken, sevindiren haber ise Meteoroloji'den geldi.

PAZAR GÜNÜ İÇİN UYARI YAPILDI

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Yağışların; Trakya, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, 9 Ocak Pazar günü vatandaşları meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

MARMARA'DA KUVVETLİ RÜZGAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda "Rüzgarın; Marmara, Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

''ÇARŞAMBADAN İTİBAREN SICAKLIKLAR HIZLA DÜŞECEK''

Pazartesi ve salı günleri ise ülke genelinde artarak mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacağı, ancak önümüzdeki hafta ortasında batıdan başlayarak hızla düşerek mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor.

Yarından itibaren kuzey ve batı bölgelerde yağmur ve sağanak yağış şeklinde görülecek olan yağışların, çarşamba gününden itibaren yurdumuzu etkileyecek olan Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemle birlikte ülke geneline yayılacağı ve iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Taşkıran