İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde kayıtlar sürüyor

18.08.2019 11:54

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Öztürk Oran, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre yüzde 91,5 doluluğa ulaştıklarını belirterek, "Öğrencilerimiz, akademik yılın başlamasıyla birlikte iş dünyasına açılan bir kapı olarak gördükleri üniversitemizi seçmelerinin ne isabetli olduğunu görecekler. Yerleşen tüm öğrencilerimizi kayıt yaptırmaları için bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Oran, üniversitenin, YKS yerleştirme sonuçlarına göre yüzde 91,5 doluluğa ulaşarak en çok tercih edilen vakıf üniversiteleri arasında yer aldığını kaydetti.

Üniversitenin, vakıf üniversitelerindeki ortalama 84'lük doluluk oranının 7,5 puan üzerinde bir potansiyel ortaya koyduğunu belirten Oran, "Öğrencilerimiz, akademik yılın başlamasıyla birlikte iş dünyasına açılan bir kapı olarak gördükleri üniversitemizi seçmelerinin ne isabetli olduğunu görecekler. Yerleşen tüm öğrencilerimizi kayıt yaptırmaları için bekliyoruz." bilgisini verdi.

Oran, bu tablo karşısında, 137 yıllık geçmişi, 400 bini aşkın üyesi ve yaptığı faaliyetlerle dünyada en ön sıralarda yer alan İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO)18 yıl önce kurduğu üniversiteleri adına gurur duyduğunu aktararak, İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne yerleşen öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin, kurulduğu 2001 yılından bugüne kadar güçlü ve özverili öğretim kadrosu ve sürekli gelişen imkanları ile öğrencileri değişen küresel koşullara uyum sağlayabilecek bilgi, beceri ve yetkinliklerle donattığını aktaran Oran, şunları kaydetti:

"İstanbul Ticaret Üniversitesi ailesi olarak, ülkemizin rekabet edebilir konum kazanmasına destek olmaya, toplumumuza yönelik hizmet ve faaliyetlerimizi etkin şekilde sürdürmeye de özel önem veriyoruz. Öğrencilerimizin akademik hayatlarındaki başarısı kadar, iş dünyasına katılım süreçlerinde de başarılı olmaları için birçok imkanı barındırdığımızı söyleyebilirim. Bu imkanları 4 yıl boyunca teoride ve pratikte yaşayarak kazanacakları deneyimle hedeflerine ulaşacaklardır. Biz de bu hedeflerin gerçekleşmesi için hem akademik kadromuz hem de İTO'nun itici gücü ile seferber olacağız."

"Beceri ve yetkinliklerle donatılmış bir şekilde mezun olmalarına katkı sağlamış olacağız"

Öztürk Oran, bu yıl İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne yerleşen bin 130 öğrencinin kayıtlarını yaptırmaya başladığını hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eylül ayında yapılacak olan 2019-2020 akademik yılı açılış törenimizin ardından onların mutlu ve başarılı birer birey olarak yetişmeleri konusunda tanıtım döneminde vadettiklerimizi bir bir devreye sokacağız. Öğrencilerimizin üniversitemizdeki eğitim-öğretim sürecinde öncelikle evrensel akademik ve bilimsel bilgi sahibi olmalarını sağlayacağız. Zorunlu ve seçimlik derslerden oluşan müfredatımız kapsamında, kadrolu ve misafir öğretim üyelerimizin bilgi, birikim ve tecrübelerini paylaşmaları, zengin kütüphanemiz, Erasmus programlarımız, bilimsel etkinliklerimiz bu sürecin önemli ayaklarını oluşturacaktır."

İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencilerinin Sütlüce ve Küçükyalı'daki toplam 6 fakültede, 29 bölümde öğrenim gördüklerini bildiren Oran, "Öğrencilerimiz, seçtikleri bölümlere göre yerleşkelerimizdeki akıllı tahtaların kullanıldığı sınıflarda, uygulamalı mahkeme salonunda, iletişim (radyo-TV) stüdyosunda, bankacılık uygulama şubesinde, Borsa İstanbul Laboratuvarı'nda (BİSTLAB), bilgisayar ve mühendislik laboratuvarlarında, tasarım atölyeleri ve stüdyolarında, sosyopark ofisinde ve stajlarda beceri kazanıp yetkinliklerini geliştirme imkanları bulacaklar." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin araştırma ve projelerini desteklediklerini, uygun projeleri için kuluçka merkezinde yer tahsis edileceğini aktaran Oran, teknoloji transfer ofisi aracılığıyla da katkı sağlanacağını vurguladı.

Oran, öğrencilerin bireysel ve öğrenci toplulukları yoluyla yapacakları sosyal içerikli organizasyonlar, spor faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projelerinin teşvik edilip destekleneceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bunların yanı sıra derslere dair akademik danışmanlık, kişisel gelişime yönelik beklentiler ve taleplere uygun danışmanlık hizmetleri de sunulacak. Öğrencileri İTO'nun destek ve katkıları ile iş dünyası temsilcileriyle buluşturma geleneği bu akademik yılda da devam edecek. Buluşmalar yoluyla ufku açılacak olan öğrencilerimizin iş dünyası ile teması, teorik derslerle kazandıkları bilgileri uygulama imkanına çevirmelerinde rol oynayacak. Elde edecekleri becerilerle akranlarına göre bir farklılık kazanacaklar. Bizler de, öğrencilerimizin değişen küresel koşullara uyum sağlayabilecekleri bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılmış bir şekilde mezun olmalarına katkı sağlamış olacağız."

Kaynak: AA