İSTANBUL-TEZHİP SANATÇISI SAİME RİKKAT ÇELEBİ PESEN'İN 'ZUHUR' SERGİSİ ÜSKÜDAR'DA AÇILDI

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - TEZHİP sanatçısı Saime Rikkat Çelebi Pesen'in 11 eserden oluşan 'ZUHUR' isimli sergisi Üsküdar'da açıldı. Sergide Saime Rikkat Çelebi Pesen'in babası hattat Hasan Çelebi'nin yardımlarıyla şekillenen 3 eserde buluyor.

Tezhip sanatçısı Saime Rikkat Çelebi Pesen'in 11 eserinden oluşan 'ZUHUR' isimli sergisi Üsküdar'da açıldı. Belkıs Kamut Aktürk küratörlüğünde düzenlenen sergi 14 Aralık'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Sergide bulunan eserleri hakkında konuşan Saime Rikkat Çelebi Pesen, 'Eserlerimin kiminde yalnızlığı kiminde öfkeyi kimindeyse sınırları ve arayışları çalıştım. Babam hattat Hasan Çelebi, 'Dervis Selamı' eserimin üzerine tek kalemle bir yazı yazdı. O yüzde 'Dervis Selamı' benim için çok kıymetli" dedi.

'ÇALIŞMALARIN HER BİRİNDE DUYGULARIN YANSIMASI VAR"

Sergiden birbirinden özel 11 eserin olduğunu söyleyen serginin küratörü Belkıs Kamut Aktürk, 'Biz bu serginin adının 'Zuhur' olması gerektiğini düşündük. Eserler sanatçının içinde yıllarca birikir ve sonra bir anda meyveye durması gerekir. İşte şu an o hale tanıklık ediyorsunuz. Bu eserlerin her biri birbirinden kıymetli çünkü Saime Rikkat Çelebi Pesen, aynı zamanda psikoloji ve grafik eğitimi almış ve tezhibin hakkının vermiş bir kişi. Buradaki çalışmaların her birinde duyguların yansıması var. Aynı zamanda bu sergide bir ilk yaşandı. Bu sergide hattatların reisi Hasan Çelebi'nin dokunuşları var. 11 işten 3'ünün çok özel bir hali var. Özellikle 'Dervis Selamı' çok özel bir eser. Bu eserde babadan kızına bir selam, babadan kızına bir yol var" dedi.

'DERVİS SELAMI' ESERİM BENİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

Saime Rikkat Çelebi Pesen ise 'Sergimde 11 tane eser var. Bu 11 eser tek tek kendi içinde çok anlamlı. Sergiye gelenlerinde bu anlamda bir şeyler almasını çok isterim. Eserlerimin kiminde yalnızlığı kiminde öfkeyi kimindeyse sınırları ve arayışları çalıştım. Eserlerimde bunların hepsini yansıtmaya çalıştım. Eserlerin fikir ve oluşum süreci çok uzun ama uygulama olarak 4-5 ay sürdü. 'Dervis Selamı' eserim daha soft renkler vardı ve daha sakin bir çalışmaydı. Değerli babam hattat Hasan Çelebi eserin üzerine tek kalemle bir yazı yazdı. O yüzde 'Dervis Selamı' benim için çok kıymetli" diye konuştu.