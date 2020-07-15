İstanbul surlarında korkutan tespit: 20 burç ağır hasar altında ve yıkım düzeyinde
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İstanbul surlarında korkutan tespit: 20 burç ağır hasar altında ve yıkım düzeyinde

İstanbul'da tarihi surlarda yaşanan çökmeler tedirgin ediyor. Yıllar içinde bakımsız kalması nedeniyle farklı noktalarında pek çok defa çökmelerin yaşandığı surların, Edirnekapı-Sulukule arasında bulunan T80 burcu ile ilişkili bir duvarı da dün gece yıkıldı. Polat, "Bu 20 burçta acil müdahale gerçekleştirilmesi gerekiyor" dedi.

İstanbul surlarında korkutan tespit: 20 burç ağır hasar altında ve yıkım düzeyinde
15.07.2020 16:58 | Son Güncelleme: 15.07.2020 17:51

İstanbul'un yıkılmaya yüz tutan tarihi surlarının bir bölümünde daha dün gece çökme meydana geldi. Dünya kültür mirası listesinde olan surların son durumunu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat anlattı. Polat, "Edirnekapı-Sulukule arasında bugün yıkımı olan saha da, öncelikli olarak onarılması gereken 20 burçtan birisi. Bu 20 burçta acil müdahale gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu sadece kültürel mirasın yok olması değil, çevresinde yaşayan insanlar için de büyük bir tehlike. Sahada da gördüğünüz gibi insanlar yaşıyor hatta bazı noktalarda tarım faaliyeti gerçekleştiriliyor" dedi.

İBB ekipleri, çökmenin yaşandığı bölgede incelemeler yaparak çalışmalar başlattı. Yıkılan sur duvarının taşları, restorasyon uygulamalarında yeniden kullanılmak üzere itinalı bir şekilde toplanarak koruma altına alınıyor.

"KARA SURLARI BU KENTİN EN ÖNEMLİ KÜLTÜR VARLIKLARI"

İstanbul'daki tarihi surların, çok büyük bir kültür varlığı alanına sahip olduğunu anlatan İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, "İstanbul'un surları, dünya insanlığının ortak mirası. Tabii çok önemli ve çok etaplı bir işten bahsediyoruz. Oldukça büyük bir saha. Kara surları 7.2 kilometre ki dünya kültür mirasıdır. 5.5 kilometreye yakın haliç surları ve yine 9 kilometreye yakın Marmara surları ile 22 kilometreye yakın bir alandan bahsediyoruz. Bu dünya ölçeğinde çok büyük bir kültür varlığı alanına tekabül ediyor" dedi.

İstanbul surlarında korkutan tespit: 20 burç ağır hasar altında ve yıkım düzeyinde

"20 BURÇ AĞIR HASAR ALTINDA VE YIKILMA DÜZEYİNDE"

Surlarda incelemelerde bulunan Polat, özellikle 20 burcun yıkılma düzeyinde olduğunu ve acil onarılması gerektiğini ifade ederek, "20 tane burç ağır hasar altında ve yıkım düzeyinde. Bir tanesi geçtiğimiz aylarda yıkılmıştı. Bugün de T80 Burcu ile ilişkili bir duvar yıkıldı. Tabii kara surlarının büyük oranda taşıyıcılığını yitirmiş derzleri, malzemeleri, bitkilenme sonucu oluşmuş tahribatlar kara surlarının yıkımını ya da büyük riskini içeriyor" şeklinde konuştu.

RESTORASYONUN BAŞLAMASI İÇİN BÖLGE KORUMA KURULUNUN ONAYI BEKLENİYOR

İstanbul kara surlarının birinci derece kültür varlığı olması nedeniyle, bölge koruma kurullarından alınacak izinle onarılabileceğini vurgulayan Polat, "Biz projelerimizi hazırlayıp, bölge koruma kuruluna iletmiştik. Bu hafta bir görüşmeye aldılar ve olumlu bir sonuç bekliyoruz" dedi. Polat, "İstanbul kara surları 20 burcu başta olmak üzere, bütün surları hesaba katarsak yaklaşık 10 kilometrede esaslı onlarım ihtiyacı bekliyor ve yıkım aşamasına gelmiş durumda. Projeleri onaylatır onaylatmaz, esaslı onarım çalışmalarına, acil olanlardan başlamak üzere bir plan ekseninde bakacağız. Yıkımlar da bizden önce ilerlemezse, umarım surları koruyacağız ve kurtaracağız" şeklinde konuştu.

"BİLİM KURULUMUZ İLE HIZLICA KORUMA ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAĞIZ"

Gece yıkımı gerçekleşen Edirnekapı-Sulukule arasındaki bölümün de, öncelikli olarak onarılması gereken 20 burçtan birisi olduğunu söyleyen Polat, "Bu 20 burçta acil müdahale gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu sadece kültürel mirasın yok olması değil, çevresinde yaşayan insanlar için de büyük bir tehlike. Sahada da gördüğünüz gibi, insanlar yaşıyor hatta bazı noktalarda tarım faaliyeti gerçekleştiriliyor. Bu insan güvenliği açısından da son derece büyük bir risk ve biz bundan da çok büyük endişe duyuyoruz. 10 kilometrelik alanda, çok büyük bir etapta restorasyona ihtiyaç var. Biz buna burçlardan başlayarak, yıllar içinde büyük bir mücadele ve eforla ilerleyeceğiz. Yaklaşık 20 noktada şantiye kurup, bilim kurulumuz ile beraber hızlıca koruma çalışmalarına başlayacağız" dedi.

Kaynak: DHA

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