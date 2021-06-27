İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE GENÇ KIZ UÇURUMDAN AŞAĞI DÜŞTÜ, EKİPLERİN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
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İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE GENÇ KIZ UÇURUMDAN AŞAĞI DÜŞTÜ, EKİPLERİN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de, 4 arkadaşı ile pikin yapan, 15 yaşlarındaki Elif Ç. arkadaşlarının iddiasına göre uçurumdan atladı.

SULTANGAZİ'de, 4 arkadaşı ile pikin yapan, 15 yaşlarındaki Elif Ç. arkadaşlarının iddiasına göre uçurumdan atladı. İddiaya göre Elif Ç.'nin iki erkek arkadaşı olay yerinden kaçarken, iki kız arkadaşı ise olay yerinde saatlerce ağladı. Ekiplerin genç kızı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Olay akşam saatlerinde Cebeci Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Elif Ç. ve 4 arkadaşı piknik yapmak için ormanlık alana gitti. Burada bir süre eğlenen gençlerin iddiasına göre, Elif Ç. sevgilisinden ayrıldığı için uçurum kenarına giderek uçurumdan atladı. Elif Ç., uçurumdan düştüğünü gören iki erkek arkadaşı olay yerinden kaçarken, Elif Ç.'nin iki kız arkadaşı ise olay yerinde kalarak saatlerce ağladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin genç kızı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

"ABİ YETİŞİN KIZ KENDİNİ ATTI"

Bir görgü tanığı, "Biz aşağıda piknik yapıyorduk. Bir kız bağırarak geldi. Arkasından koşarak inenler oldu. Köpek sesi duyduk köpek saldırdı sandık, tecavüz olayı sandık müdahale edelim dedik. Sonra onlar birbirini tanıyor dedik. Bir on dakika sonra bir tanesi 'Ağabey yetişin kız kendini attı' dedi. Olayın hepsi bu. Keşke ilk başta gitseydik. Buradaki arkadaşlarına göre sevgilisiyle tartışmış." dedi.

"KENDİNİ AŞAĞI ATTI"

Elif Ç.'nin arkadaşı, "Biz buraya oturmak için geldik. Ondan sonra Elif dedi ki, 'Ben onsuz yaşayamam' dedi. Kafası güzeldi sonra kendini aşağı attı. Biz sevgilisinden ayrıldığından haberdar değildik" ifadesini kullandı.

Ekiplerin çalışmalarını devam ederken, polis ekipleri iki genç kızın ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE GENÇ KIZ UÇURUMDAN AŞAĞI DÜŞTÜ, EKİPLERİN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE GENÇ KIZ UÇURUMDAN AŞAĞI DÜŞTÜ, EKİPLERİN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE GENÇ KIZ UÇURUMDAN AŞAĞI DÜŞTÜ, EKİPLERİN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE GENÇ KIZ UÇURUMDAN AŞAĞI DÜŞTÜ, EKİPLERİN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE GENÇ KIZ UÇURUMDAN AŞAĞI DÜŞTÜ, EKİPLERİN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR - Haberler
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