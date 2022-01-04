İstanbul su kesinti listesi! İstanbul'da 4 Ocak 2022 Salı günü 3 ilçede su kesintisi olacak. Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

4 Ocak Salı günü, Sarayburnu – Beşiktaş - Sarıyer 900 mm çaplı isale hattında zorunlu deplase bağlantı çalışmaları yapılacağından 04 Ocak 2022 Salı 10:00 ile 22:00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıdaki bölgelere su vermeyeceğini duyurdu. İstanbul'da 3 ilçede yaşanacak olan 12 saat su kesintisi hangi ilçelerde olacağı merak konusu oldu. 4 Ocak 2022 saat kaçta su kesintisi olacak? 4 Ocak Salı günü hangi ilçelerde su kesintisi olacak? 4 Ocak Salı 2022 su kesintisi olacak mı? Su kesintisi hangi ilçelerde olacak? Detaylar haberimizdedir…

4 OCAK SALI 2022 SU ALAMAYACAK BÖLGELER

BEYOĞLU İLÇESİ

Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu mahalleleri.

BEŞİKTAŞ İLÇESİ

Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa ve Yıldız mahalleleri.

ŞİŞLİ İLÇESİ

Harbiye, Yayla, Paşa veFeriköy mahalleri.

Saygıdeğer İstanbullulara önemle duyurulur…

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet