İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir

20.03.2021 15:19 | Son Güncelleme: 20.03.2021 16:24

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi gündeme bomba gibi düştü. Çeşitli eleştirilerin gelmesi üzerine açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele konusunda bizi toplumumuza karşı sorumlu kılan, İstanbul Sözleşmesi'nin varlığı değildir. Yakın zamanda herkes görecektir ki aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadelede atılan tüm adımların olumlu sonuçlarını alacağız ve dünyada bu mücadelenin örnek temsilcisi olacağız." dedi.

Türkiye, İstanbul Sözleşmesi adıyla bilinen 'Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nden, Resmi Gazete'de yayımlanan 3718 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile çekildi.

Sözleşmenin feshedilmesiyle birlikte pek çok konu gündeme gelirken, bir kısmın tepkisi üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da açıklama geldi.

Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

"Ülkemizde huzurun, asayişin ve güvenliğin sağlanmasında, terörle mücadelede, hırsızlıkla, organize suçlarla, siber suçlarla, uyuşturucu ile ve şiddetin, suçun her türü ile mücadelede güvenlik güçleri olarak gücümüzü anayasadan, kanunlardan ve her türlü suça karşı insanımızın masumiyetini koruma ilkesinden almaktayız.

"ŞİDDET VE CİNAYETİ ÖNLEME KONUSUNDA BİZİ SORUMLU KILAN BU SÖZLEŞME DEĞİLDİR"

Uluslararası sözleşmelerin varlığı veya yokluğu, vatandaşımızın karşı karşıya kalacağı herhangi bir suç şeklini önlemeye ilişkin sorumluluklarımızı ve bu sorumluluğun gereği olan çalışmalarımızı eksiltmez veya arttırmaz. Ayrıca belirtmek gerekir ki milletler arası andlaşmalara, sözleşmelere taraf olmak kadar taraflıktan ayrılmak da her egemen devletin hakkıdır. Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele, kadın cinayetlerini önleme konusunda bizi toplumumuza karşı sorumlu kılan, İstanbul Sözleşmesi'nin varlığı değildir.

"YÜRÜTTÜĞÜMÜZ SÜREÇ, BİZİ VATANDAŞIMIZA MAHCUP ETMEYECEKTİR"

Anayasa'nın 10. Maddesi ve 41. Maddesi, TCK'nın ilgili maddeleri, '6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un ilgili maddeleri, bu konuda ilgili bakanlıklarla yürüttüğümüz eylem planı, içişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Kades, Elektronik Kelepçe izleme Merkezi gibi uygulamalar, sayılarını 81'den 1086'ya çıkararak tüm ülkemize ve ilçe düzeyine yaydığımız 'Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirlikleri' ve tüm bakanlıklarla uyumlu olarak yürüttüğümüz süreç, inanıyoruz ki bu mücadelede bizi vatandaşımıza karşı mahcup etmeyecektir.

Anayasamızın, kanunlarımızın, medeniyetimizin ve tüm değerlerimizin bize yüklediği görev ve sorumlulukları tamamen bir uluslararası sözleşmeyle ciro etmek ve eşitlemek, hem kendi büyük devlet geleneğimize, hem bin yıllık medeniyet birikimimize, hem de ortaya koyduğu gelişmeyle bölgesinde ve dünyada önemli bir güç haline gelen Türkiye'ye, özgüvenine, kendi yapabildiklerine ve kapasitesine haksızlık olacaktır.

"DÜNYADA BU MÜCADELENİN ÖRNEK TEMSİLİCİ OLACAĞIZ"

Bir kadının şiddete uğraması ve bir kadının cinayete kurban gitmesi, insanoğlu tarafından kabul edilemez. Bununla birlikte, Türkiye'de kadın cinayetlerinin arttığı söylemi, tamamen yalandır ve eldeki veriler tarafından desteklenmemektedir. Tüm suçlarla mücadele ettiğimiz gibi devletimiz, güvenlik güçlerimiz, elbette ki aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadeleyi de insan hakları çerçevesinde, 'huzur, güven ve asayiş' anlayışıyla, vatandaşımızın her şeyin en iyisine layık olduğu bilinciyle, dün olduğu gibi bugün ve yarın da devam ettirecektir.

Yakın zamanda herkes görecektir ki aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadelede atılan tüm adımların olumlu sonuçlarını alacağız ve dünyada bu mücadelenin örnek temsilcisi olacağız."

İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir
Haber Yorumları (26)
VATANDAŞ: Bundan sonra kadın cinayetleri ve darpları sansürlenir başarılı olunur Türkiye''de bu iş böyle olur
Cevap Yaz Yayından Kaldır
CEK CAK: bu sözleşmeyi neden imzladınız neden iptal ettiniz. böyle yapanan dansöz derler. kıvır da kıvır kıvır da kıvır
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HATİCE ÜNLÜSOY: istanbul sözleşmesi iptal edilmemeliydi .Tarihi bir hata olarak görüyorum .Devletin daha iyisini yapabileceğini düşünmüyorum .En azından yapılan kanunları uygulayabilseydik.Bununla ilgili bir yaşanmış bir olay aklıma geldi. Kadının birini kızı kaçırılmış. Kadın polise başvurmuş.Kızının bulunması için .Polis karakolunda görevli polis kadına şöyle demiş: Üzülme teyze kızın damatla geri döner.ve polis kızın kaybolmasından hiç rahatsız olmamış ve kılını kıpırdayamamış. Bu anlaşmayı fesh eden zihniyet erkek zihniyeti. Cemaatler pek bi karşıydı bu sözleşmeye.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 26 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mehmet Akif Ersoy
Magazin Alişan Esra Erol Jason Statham Aras Bulut İynemli
Spor Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 16:41:38. #1.15#
title