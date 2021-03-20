İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çıkılabilir mi? Adalet Bakanı Gül, tartışmalara noktayı koydu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çıkılabilir mi? Adalet Bakanı Gül, tartışmalara noktayı koydu

20.03.2021 19:00 | Son Güncelleme: 20.03.2021 19:18

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle mümkün olmadığı şeklinde yapılan eleştiriye cevap verdi. Fesih yetkisinin yürütmede olduğunu söyleyen Gül, "Uluslararası sözleşmelerin onayı ve yürürlüğe konulması usulü hukukumuzda açıktır. TBMM katılmayı onaylar, yürütme de bunu bir kararla yürürlüğe koyar. Yürürlüğün aynı şekilde durdurulması ve feshi, yürütmenin yetkisindedir" dedi.

Türkiye'nin yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine hukukçular karşı çıkıyor. Sosyal medyada paylaşım yapan bazı hukukçular, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılamayacağını savundu. Bu görüşe göre, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkabilmesi için kanun yapması gerekiyor. Bu tartışmalar sürerken Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'nin kadına yönelik şiddetin önlenmesi öngören İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

"FESİH YETKİSİ YÜRÜTMEDE"

Twitter hesabından mesaj paylaşan Gül, fesih yetkisinin yürütmede olduğunu söyleyerek, "Uluslararası sözleşmelerin onayı ve yürürlüğe konulması usulü hukukumuzda açıktır. TBMM katılmayı onaylar, yürütme de bunu bir kararla yürürlüğe koyar. Yürürlüğün aynı şekilde durdurulması ve feshi, yürütmenin yetkisindedir" dedi.

'KORUMA HALKASI GÜÇLENİYOR'

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılığımız tamdır" diyen Gül, "Mağdurlar hakkında adli süreçteki koruma halkasını her geçen gün daha da güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kadına şiddetle mücadelenin insan haklar meselesi olduğunu belirten Gül, şöyle devam etti: "Bizim için kadına yönelik şiddetle mücadele, bir insan hakları mücadelesidir. Bu anlayışla tüm kurumlarımızla birlikte insanımızın onurunu, aileyi ve toplumsal dokumuzu korumaya kararlılıkla devam ediyoruz."

İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çıkılabilir mi? Adalet Bakanı Gül, tartışmalara noktayı koydu

TÜRKİYE ANLAŞMADAN ÇEKİLEN İLK ÜLKE

11 Mayıs 2011 yılında kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele etmek için hazırlanmış olan İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayan Türkiye, bugün alınan bir kararla sözleşmeyi feshetti. Toplamda 46 ülke sözleşmeye imza atarken, 11 ülke ise sözleşmeyi yürürlüğe koymadı.

İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleme ve bununla mücadelede temel standartları ve devletlerin bu konudaki yükümlülüklerini belirleyen uluslararası insan hakları sözleşmesidir.

Türkiye, toplamda 46 imzacısı bulunan sözleşmeyi ilk imzalayan ve onaylayan ülkelerden biriydi. Türkiye, söz konusu anlamayı imzaladıktan sonra, anlaşmadan çekilen ilk ülke oldu.

4 TEMEL İLKESİ ÖNEMLİ

Avrupa Konseyi tarafından desteklenen sözleşme, taraf devletleri hukukî olarak bağlar. Sözleşmenin dört temel ilkesi; kadına yönelik her türlü şiddetin ve ev içi şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarının korunması, suçların kovuşturulması, suçluların cezalandırılması ve kadına karşı şiddet ile mücadele alanında bütüncül, eş güdümlü ve etkili işbirliği içeren politikaların hayata geçirilmesi olarak planlandı.

KABUL ETMEYEN 11 ÜLKE

Her ne kadar dünya genelinde sözleşme onaylansa da 11 ülke sözleşmeyi imzalamadı. İşte imzalamayan 11 ülke:

  1. Ermenistan
  2. Bulgaristan
  3. Çekya
  4. Macaristan
  5. Letonya
  6. Lihtenştayn
  7. Litvanya
  8. Moldova
  9. Slovakya
  10. Ukrayna
  11. İngiltere

Sözleşmeye muhalif olan ülkeler, bu uygulamanın aile yapısını bozduğunu iddia etti. Macaristan hükümeti durumla ilgili bir bildiri yayınlayarak "Bu yasal düzenleme 'yıkıcı cinsiyet ideolojilerini' ve 'yasa dışı göçü' körükleyecektir" ifadelerine yer verdi.

'AİLE TANIMI FARKLILAŞACAK' İDDİASI

İmzalamayan 11 ülke, söz konusu sözleşmenin kadına yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti önlemenin ötesine geçip, kadın ve erkek arasındaki cinsel farklılığı ortadan kaldıracağına inandığını belirtti. Bu ülkelerde aile tanımının farklılaşacağından endişe duyuluyor.

DİNİ KESİMLER SICAK BAKMIYOR

Özellikle muhafazakar kesimler tarafından reddedilen İstanbul Sözleşmesi'nin dini yapıya ters olduğu düşünülüyor. Macaristan ve Polonya'daki muhafazakar iktidar hükümetleri, aile şiddeti yönelik korumaları erittiğini öne sürüyor.

OKULLARDA VERİLECEK CİNSİYET EĞİTİMİNE DAİR ENDİŞE

Ülkelerin bir diğer endişesi ise sözleşmenin okullarda verilecek cinsiyet eğitiminin değiştirmesi. LGBT+ ilişkilerini yaygınlaştırdıkça eğitimin de buna göre düzenlenmesinin önünün açtığını iddia eden ülkeler bu nedenle de sözleşmeyi onaylamayı reddediyor.

PEK ÇOK KADIN SOKAĞA ÇIKTI

11 ülke yönetiminin bu tepkisinin ardından, pek çok kadın ve STK ülkelerde gösteriler düzenledi. Polonya ise Temmuz 2020'de sözleşmeden çekilebilmek için yasal süreç başlattı. Kararın ardından haklarının zayıflayacağını düşünen on binlerce kadın ise gösteri yaptı.

İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çıkılabilir mi? Adalet Bakanı Gül, tartışmalara noktayı koydu

İlgili Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti
Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti
Türkiye feshetti, bir anda gündem oldu! İşte İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmeyen 11 ülke ve gerekçeleri
Türkiye feshetti, bir anda gündem oldu! İşte İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmeyen 11 ülke ve gerekçeleri
Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Bakan Selçuk'tan peş peşe üç paylaşım geldi
Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Bakan Selçuk'tan peş peşe üç paylaşım geldi

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fuat Oktay Ziya Selçuk Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy
Magazin Alişan Aleyna Tilki Ayşegül Çınar Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Özcan Bizati Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çıkılabilir mi? Adalet Bakanı Gül, tartışmalara noktayı koydu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 19:20:15. #1.15#
title