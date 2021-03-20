İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çıkılabilir mi? Adalet Bakanı Gül, tartışmalara noktayı koydu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle mümkün olmadığı şeklinde yapılan eleştiriye cevap verdi. Fesih yetkisinin yürütmede olduğunu söyleyen Gül, "Uluslararası sözleşmelerin onayı ve yürürlüğe konulması usulü hukukumuzda açıktır. TBMM katılmayı onaylar, yürütme de bunu bir kararla yürürlüğe koyar. Yürürlüğün aynı şekilde durdurulması ve feshi, yürütmenin yetkisindedir" dedi.

Türkiye'nin yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine hukukçular karşı çıkıyor. Sosyal medyada paylaşım yapan bazı hukukçular, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılamayacağını savundu. Bu görüşe göre, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkabilmesi için kanun yapması gerekiyor. Bu tartışmalar sürerken Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'nin kadına yönelik şiddetin önlenmesi öngören İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

"FESİH YETKİSİ YÜRÜTMEDE"

Twitter hesabından mesaj paylaşan Gül, fesih yetkisinin yürütmede olduğunu söyleyerek, "Uluslararası sözleşmelerin onayı ve yürürlüğe konulması usulü hukukumuzda açıktır. TBMM katılmayı onaylar, yürütme de bunu bir kararla yürürlüğe koyar. Yürürlüğün aynı şekilde durdurulması ve feshi, yürütmenin yetkisindedir" dedi.

'KORUMA HALKASI GÜÇLENİYOR'

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılığımız tamdır" diyen Gül, "Mağdurlar hakkında adli süreçteki koruma halkasını her geçen gün daha da güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kadına şiddetle mücadelenin insan haklar meselesi olduğunu belirten Gül, şöyle devam etti: "Bizim için kadına yönelik şiddetle mücadele, bir insan hakları mücadelesidir. Bu anlayışla tüm kurumlarımızla birlikte insanımızın onurunu, aileyi ve toplumsal dokumuzu korumaya kararlılıkla devam ediyoruz."

TÜRKİYE ANLAŞMADAN ÇEKİLEN İLK ÜLKE

11 Mayıs 2011 yılında kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele etmek için hazırlanmış olan İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayan Türkiye, bugün alınan bir kararla sözleşmeyi feshetti. Toplamda 46 ülke sözleşmeye imza atarken, 11 ülke ise sözleşmeyi yürürlüğe koymadı.

İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleme ve bununla mücadelede temel standartları ve devletlerin bu konudaki yükümlülüklerini belirleyen uluslararası insan hakları sözleşmesidir.

Türkiye, toplamda 46 imzacısı bulunan sözleşmeyi ilk imzalayan ve onaylayan ülkelerden biriydi. Türkiye, söz konusu anlamayı imzaladıktan sonra, anlaşmadan çekilen ilk ülke oldu.

4 TEMEL İLKESİ ÖNEMLİ

Avrupa Konseyi tarafından desteklenen sözleşme, taraf devletleri hukukî olarak bağlar. Sözleşmenin dört temel ilkesi; kadına yönelik her türlü şiddetin ve ev içi şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarının korunması, suçların kovuşturulması, suçluların cezalandırılması ve kadına karşı şiddet ile mücadele alanında bütüncül, eş güdümlü ve etkili işbirliği içeren politikaların hayata geçirilmesi olarak planlandı.

KABUL ETMEYEN 11 ÜLKE

Her ne kadar dünya genelinde sözleşme onaylansa da 11 ülke sözleşmeyi imzalamadı. İşte imzalamayan 11 ülke:

Ermenistan Bulgaristan Çekya Macaristan Letonya Lihtenştayn Litvanya Moldova Slovakya Ukrayna İngiltere

Sözleşmeye muhalif olan ülkeler, bu uygulamanın aile yapısını bozduğunu iddia etti. Macaristan hükümeti durumla ilgili bir bildiri yayınlayarak "Bu yasal düzenleme 'yıkıcı cinsiyet ideolojilerini' ve 'yasa dışı göçü' körükleyecektir" ifadelerine yer verdi.

'AİLE TANIMI FARKLILAŞACAK' İDDİASI

İmzalamayan 11 ülke, söz konusu sözleşmenin kadına yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti önlemenin ötesine geçip, kadın ve erkek arasındaki cinsel farklılığı ortadan kaldıracağına inandığını belirtti. Bu ülkelerde aile tanımının farklılaşacağından endişe duyuluyor.

DİNİ KESİMLER SICAK BAKMIYOR

Özellikle muhafazakar kesimler tarafından reddedilen İstanbul Sözleşmesi'nin dini yapıya ters olduğu düşünülüyor. Macaristan ve Polonya'daki muhafazakar iktidar hükümetleri, aile şiddeti yönelik korumaları erittiğini öne sürüyor.

OKULLARDA VERİLECEK CİNSİYET EĞİTİMİNE DAİR ENDİŞE

Ülkelerin bir diğer endişesi ise sözleşmenin okullarda verilecek cinsiyet eğitiminin değiştirmesi. LGBT+ ilişkilerini yaygınlaştırdıkça eğitimin de buna göre düzenlenmesinin önünün açtığını iddia eden ülkeler bu nedenle de sözleşmeyi onaylamayı reddediyor.

PEK ÇOK KADIN SOKAĞA ÇIKTI

11 ülke yönetiminin bu tepkisinin ardından, pek çok kadın ve STK ülkelerde gösteriler düzenledi. Polonya ise Temmuz 2020'de sözleşmeden çekilebilmek için yasal süreç başlattı. Kararın ardından haklarının zayıflayacağını düşünen on binlerce kadın ise gösteri yaptı.