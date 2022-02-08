Kardeşler arasındaki miras kavgasında kan aktı! İki kişi mezarda, ağabey cezaevinde - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kardeşler arasındaki miras kavgasında kan aktı! İki kişi mezarda, ağabey cezaevinde

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

İstanbul Silivri'de aralarında miras anlaşmazlığı bulunduğu öne sürülen ağabey, kardeşini ve onun eşini silahla vurarak öldürdü. Saldırı sonrası onlarca polis olay yerine giderken saldırgan ağabey gözaltına alındı.

Kardeşiyle miras yüzünden husumetli olan bir kişi, akşam saatlerinde kardeşine ait eve gitti. İki kardeş evde yeniden tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

AĞABEY KARDEŞİNİ VE ONUN EŞİNİ VURDU

Ağabey, silahını çıkartarak kavga ettiği kardeşine ve onun eşine ateş etmeye başladı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan karı koca, ağır yaralandı. Sesleri duyan mahalleli, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Şüpheli ağabey, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri ilk incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan çalışmalar sürüyor.

İSTANBUL-SİLİVRİ'DE MİRAS KAVGASINDA KAN AKTI: 2 ÖLÜ

İSTANBUL-SİLİVRİ'DE MİRAS KAVGASINDA KAN AKTI: 2 ÖLÜ

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa

kavga, 3. Sayfa, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title