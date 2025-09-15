İstanbul ŞİLE su kesintisi! 15-16 Eylül İSKİ Şile su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Haberler

İSKİ Şile su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 15 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Şile ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 15 Eylül İstanbul Şile su kesintisi saatleri...

ŞİLE SU KESİNTİSİ

İSKİ Şile su kesintisi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: ÇAVUŞ MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 15.09.2025 13:33:12

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.09.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

