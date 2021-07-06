İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki "dağsız tünel" olay olmuştu, son hali görüntülendi
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki "dağsız tünel" olay olmuştu, son hali görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nında artan yolcu yükü nedeniyle yapılan yeni pistin inşası devam ediyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nında artan yolcu yükü nedeniyle yapılan yeni pistin inşası devam ediyor. Yapılan yeni pistin bağlantı yolu için inşa edilen tüneller "dağsız tünel" olarak CHP'li meclis üyesi tarafından alay konusu olmuştu. Öte yandan, havalimanındaki tünelin son hali böyle görüntülendi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu sayısı her geçen gün artıyor. Artan yolcu sayısı nedeniyle yetersiz kalan uçak pistine ek olarak 2. bir pistin inşasına başlandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yeni pistin inşasında bağlantı yolu olarak kullanılacak tünellerin inşası CHP'li Şişli Belediyesi Meclis Üyesi ve eski oyuncu Levent Üzümcü tarafından alay konusu olmuştu. Tünelden geçerken video çekerek trafiği de tehlikeye atan Üzümcü, "Size bunu göstermek istiyorum. Bu tünel, Türk mühendisliğinin en çarpıcı örneklerinden biri. Dünyada ilk ve tek. Açık havaya yapılmış olan, herhangi bir dağ oyulmadan yapılmış ilk tünel bu" diyerek, havalimanındaki bağlantı yolu tünelleriyle dalga geçmişti. Öte yandan, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yeni pistin inşası ve bağlantı yolu tünellerinin son hali görüntülendi.

"ELEŞTİRMEK İSTEYENLER HER ZAMAN ELEŞTİRİYOR"

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki ek pist inşasında bağlantı yolu olmak üzere yapılan tünelin inşasıyla ilgili konuşan Nazım Özsoylu, "İstanbul'un hava trafiği her geçen gün artıyor. Her yıl rekorlar kırıyor. Dolayısıyla bu 2. pistin açılması zaten çok büyük bir zorunluluktu. Dolayısıyla bu tüneller bittiği zaman pistin uzunluğu artacak. Uzunluğu arttığı zaman daha büyük tonajlı yolcu uçaklarının inmesine fırsat verecek ve gelen yolcu trafiği de ciddi anlamda artacak. Hem İstanbul'a hem Pendik'e çok büyük ekonomik katkılar sağlayacak. 2. pistin bile belli bir süre sonra yeterli olmayacağı aslında aşikar. Belki de bir 3. pist gerekecek. Belki de pisti uzatmak gerekecek. Yani İstanbul sürekli büyüyen bir şehir. Dolayısıyla yetmeyebilir zaman içerisinde. Eleştirmek isteyenler zaten her zaman eleştiriyor. Siz ne yaparsanız yapın onlar bir şekilde eleştirecek bir şey buluyorlar. Yani bunu eleştirmek çok anlamsız ve saçma bir şey. Bunca devlet aklı var burada. Boşu boşuna bir şey yapılma ihtimali bile yok. Laf olsun diye eleştiriliyor başka bir açıklaması olamaz" diye konuştu.

(Halit Arslan - Mustafa Ayabakan/İHA)

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki 'dağsız tünel' olay olmuştu, son hali görüntülendi
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki 'dağsız tünel' olay olmuştu, son hali görüntülendi
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki 'dağsız tünel' olay olmuştu, son hali görüntülendi
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki 'dağsız tünel' olay olmuştu, son hali görüntülendi
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki 'dağsız tünel' olay olmuştu, son hali görüntülendi
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki 'dağsız tünel' olay olmuştu, son hali görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki "dağsız tünel" olay olmuştu, son hali görüntülendi - Haberler
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