İstanbul Rumeli Üniversitesi farkını uzaktan eğitimde gösterdi Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle eğitim-öğretimin aksaklık yaşanmaması adına tüm hazırlıklarını tamamlayan İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde 23 Mart'ta başlayıp 29 Mayıs'ta sona eren uzaktan eğitim dersleri başarıyla tamamlandı.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.H.Tamer Dodurka tarafından yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler verildi;'' Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle eğitim-öğretimin sekteye uğramaması için tüm hazırlıklarımızı tamamlayarak öğrencilerimize kesintisiz hizmet sunduk. Bu süreçte, sisteme yaklaşık 300.000 defa giriş yapan 3 bin 257 öğrencimizin özverisiyle büyük bir başarı göstererek tamamladık. Bu dönem aralığında akademisyenlerimiz tarafından toplamda 484 ders işlendi. Canlı olarak işlenen derslere 4139 öğrencimiz katılmış olup, toplamda 828.008 defa kayıttan izleme gerçekleşti. Yine bu dönemde 2.059 doküman da öğrencilerle paylaşıldı. Ortak zorunlu dersler için yaptığımız 10 adet online sınavlara ise 6 bin öğrencimiz katılım gösterdi.''

Prof.Dr.H.Tamer Dodurka teşekkür etti

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H.Tamer Dodurka, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan salgın sürecini en iyi şekilde sonlandırabilmek için büyük çaba sarf ettiklerini belirterek, ''Bu süreçte hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan değerli akademisyenlerimize, idari kadromuza ve en önemlisi gösterdikleri özverilerinden dolayı öğrencilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum'' dedi.

Kaynak: Bültenler