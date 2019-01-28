Istanbul Photo Awards 2019 Jürisi Belli Oldu

Anadolu Ajansı (AA) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards 2019"un jürisi belli oldu.

Yarışmanın bu yılki jürisinde Paris Match Dijital Yayın Yönetmeni Marion Mertens, NOOR Ajansı üyesi foto muhabiri Yuri Kozyrev, foto muhabiri ve görsel medya danışmanı Georges de Keerle, AFP Fotoğraf Dağıtım ve İş Geliştirme Direktörü Michel Scotto, foto muhabiri ve yazar Deborah Copaken, AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Ahmet Sel ve AA Fotoğraf Editörü Fırat Yurdakul yer aldı.

Afganistan, İsrail, Romanya, Zimbabve ve Rusya'da foto muhabirliği yapan Deborah Copaken, bu yıl Istanbul Photo Awards yarışmasının jürisine katıldı.

Aynı zamanda Emmy ödüllü bir yapımcı olan Copaken'in çektiği fotoğraflar New York Times, Financial Times, L'Express, Libération, Géo, Stern gibi uluslararası mecralarda yayımlandı.

"Shutterbabe", "The Red Book" gibi çok satan kitapların da yazarı olan Copaken, halen The Atlantic'de köşe yazarlığı yapıyor.

Jüri nisan ayında bir araya gelecek

Yarışmanın jüri üyeleri kazanan fotoğrafları belirlemek üzere nisan ayında Türkiye'de bir araya gelecek.

Başvuru için son günlere gelinen yarışmaya profesyonel fotoğrafçılar, 2018 yılı içerisinde çektikleri haber ve spor fotoğrafları ile başvurabilecek.

"Tekil Haber", "Seri Haber", "Tekil Spor" ve "Seri Spor" olmak üzere dört kategorideki başvurular, 31 Ocak'ta Türkiye saati ile 24.00'a kadar "www.istanbulphotoawards.com" adresinden yapabilecek.

Her kategoride birincilere beşer bin, ikincilere üçer bin, üçüncülere ise bin 500'er dolar ödül verilecek yarışmada, 8 bin dolarlık "Yılın Fotoğrafı" ödülünü ise "Tekil Haber" kategorisinin birincisi kazanacak.

Geçen yıllarda olduğu gibi 2019 yılında da kazanan fotoğraflar, hazırlanacak fotoğraf albümünde yayımlanacak ve uluslararası sergilerde yer bulacak.

Istanbul Photo Awards 2018'in ödül kazanan fotoğrafları New York, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen sergilerin yanı sıra dan 60'tan fazla ülkedeki foto muhabirlerine, medya kuruluşlarına, fotoğraf ajanslarına ve kütüphanelere gönderilen fotoğraf albümünde yer almıştı.

Kaynak: AA