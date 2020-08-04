(İSTANBUL-ÖZEL)İstanbul'un Cin Seddi, defineciler tarafından tahrip ediliyor
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(İSTANBUL-ÖZEL)İstanbul'un Cin Seddi, defineciler tarafından tahrip ediliyor

(İSTANBUL-ÖZEL)İstanbul'un Cin Seddi, defineciler tarafından tahrip ediliyor Türkiye'deki en uzun savunma suru "Anastasios" havadan görüntülendi Çin Seddi'nden sonra savunma amaçlı yapılan en uzun ikinci duvarı Anastasios Surları, şimdilerde şehirleşme ve insan müdahalesi ile yok olmaya yüz...

04.08.2020 10:26 | Son Güncelleme: 04.08.2020 10:55

(İSTANBUL-ÖZEL)İstanbul'un Cin Seddi, defineciler tarafından tahrip ediliyor

Türkiye'deki en uzun savunma suru "Anastasios" havadan görüntülendi

İSTANBUL - Çin Seddi'nden sonra savunma amaçlı yapılan en uzun ikinci duvarı Anastasios Surları, şimdilerde şehirleşme ve insan müdahalesi ile yok olmaya yüz tutmuş durumda. Havadan çekilen görüntülerle, defineciler tarafından harap edilen tarihi surların ve çevresinin çöp yığınlarıyla dolduğu görüldü.

Bizans İmparatorluğu döneminde İstanbul'u Trakya yönünden gelen akınlara karşı korumak için Çatalca ile Silivri arasında inşa edilen ve "Büyük duvar" ismiyle anılan 45 kilometrelik "Anastasios" surları günümüzde 22 kilometrelik kısmı varlığını sürdürüyor. Defineciler tarafından tahrip edilen surlar havadan görüntülenirken, surların Karadeniz kıyısı ucunda bulunan tarihi Georgios Kilisesi'nin de defineciler tarafından tahrip edildiği görüldü. Görüntülerde, surların bazı yerlerinde, birtakım define çukurları bulunduğu görülüyor. Her geçen gün bu çukurların çoğaldığını söyleyen çevredeki vatandaşlar ise, bu durumdan şikayetçi. Vatandaşlar bir bilgilendirme tabelası asılması gerektiğini söylerken, tarihe sahip çıkılması gerektiğine de değiniyor.

"Bu zamana kadar ayakta kalmışsa geçmişini öğrenip sahip çıkmak bize düşer"

Anastasios Surları'nın, Karacabey köy geçidinden başlayıp Yalıköy'e kadar uzandığını belirten bir vatandaş," Pek fazla bilinmeyen ama saklı bir cennet burası. Defineciler çok geliyor buraya sahilde ellerinde cihazlarla dolaşanlara hep rastlıyoruz. Ben ara ara gelmeme rağmen hep görüyorum. Bizim bildiğimiz kadarıyla 900 senelik bir yapı çok ciddi bir rakam. Bu zamana kadar ayakta kalmışsa bunun geçmişini öğrenip sahip çıkmak da bize düşer" dedi.

"Tarihi bir yer daha fazla yıpranmadan sahip çıkılsa çok güzel olur"

Sahilin sakinliği nedeniyle ailesiyle sık sık geldiğini söyleyen bir diğer vatandaş ise, "Biz sık sık buraya geliyoruz. Sakin, boş diye her zaman geliriz. Surları hep fark ediyorduk ama kilise olduğunu hiç bilmiyorduk. Daha sonra eşim internetten surları araştırırken bir kilise olduğunu öğrendi. Merak edip bakmak istedik. Güzel ve tarihi bir yer daha fazla yıpranmadan sahip çıkılsa çok güzel olur" diye konuştu.

(İSTANBUL-ÖZEL)İstanbul'un Cin Seddi, defineciler tarafından tahrip ediliyor

Kaynak: İHA

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