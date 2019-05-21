Polisleri Darp Eden Oyuncu Özgün Aydın'a 19 Yıl 9 Aya Kadar Hapis İstemi
Bir kavgaya karıştığı sırada olay yerine gelen polislere hakarette bulunup onları darp ettiği öne sürülen Güldür Güldür oyuncusu Özgün Aydın, hakkında tehdit ve hakaret suçlarından 19 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Bir kavgaya karıştığı sırada olay yerine gelen polislere hakarette bulunup darp ettiği öne sürülen oyuncu Özgün Aydın hakkında, tehdit, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme suçlarından 19 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özgün Aydın'ın 11 Ocak 2019 tarihinde Kadıköy'de bir kavgaya karıştığı, kavga nedeni ile olay yerine gelen polis memurlarına hakaret ettiği belirtiliyor.
"SEN KİMSİN LAN, BANA KELEPÇE TAKAMAZSIN"
Özgün Aydın'ın üstünü polislere aratmadığı kaydedilen iddianamede, kelepçe takmak isteyen polislere, "Sen kimsin lan. Bana kelepçe takamazsın" dediği, kelepçe takıldığı sırada polis memuru olan müşteki T.Ö.'ye yumruk attığı, elindeki telefona tekme attığı, yere düşen telefonu almaya çalışırken de yüzüne tekme attığı, hakaretler ve tehditler savurduğu belirtildi.
POLİS MEMURLARINA ZİNCİRLEME HAKARET
Özgün Aydın'ın, ekip otosundayken de polis memurlarına hakaret ettiği ifade edilen Özgün Aydın'ın arkadaşları olan diğer şüpheliler Elif Çelikcan ve Tamer Yurtbaşı'nın da görevini yapan polislere zincirleme şeklinde hakaret ettiği kaydedildi.
19 YIL 6 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR
Polis memurları T.Ö., O.K. ve O.B.'nin müşteki olarak yer aldığı iddianamede, Özgün Aydın'ın "kamu görevlisine karşı zincirleme şeklinde alenen hakaret" suçundan 3 kez, "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçundan 2 kez, "kamu görevlisini tehdit" suçundan 2 kez olmak üzere toplam 5 yıl 5 aydan 19 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.
İKİ ARKADAŞINA DA DAVA AÇILDI
Diğer şüpheliler Tamer Yurtbaşı ve Elif Çelikcan için, "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen zincirleme hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 3 yıl 9 aya kadar hapis cezası ilce cezalandırılması istendi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 56. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.
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olay biraz garip polise yumruk atıcaksın ee sonra eğilecek telefonu alırken yüzüne tekme atıcaksın vay be, ne o yumruğu ne o tekmeyi attırmazlar adama bur da bir iş varCevap Yaz Yayından Kaldır
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dayagi hakediyorsa etmistir poliste polis gibi olsun cetelerin yobazlarin kuklasi olmasin sanki eli silahli mafya örgütlerine baskin yapmista dögülmüs vah zavalli polisimiz ben zaten bu olaya hic inanmadim yalan bi haberCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kesinlikle bunu kınıyorum polisimizin düğmesi koparılırsa altı aydan başlasın yargılansın ama aklımda da bir soru var düşünmeden edemiyorum güldür güldür son bölümlerinde ufak tefek göndermeler yaptı ve bunun sonucu şimdiye kadar duymadığımız bu haberİ gündemde görmeye başladık olay 5 ay önce gerçekleşmiş şimdi haber yapıyorsunuz neden şimdi manşete düştü ?Cevap Yaz 13 5 Yayından Kaldır
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bu ülkede polis dövülebilir diye bi kanunmu var yav bazi arkadaslar haketen siz salakmisiniz yok isten atilirmis falan yav sen bi polissin seyyar satici falan degilsin kendini bile koruyamassan beni nasil koruyacaksin polislik sadece karin doyurmak icin yapilan herhangi bi is degil sen devleti temsil ediyorsun biri sana karsi geliyorsa onu etkisiz hale getirebilmelisin ben bu isi bilmiyorum dersen kim polis yapiyor sizi sorun burda zaten bizde halk olarak geregini yapalimCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Bu Nasıl İş, Polise küfür edip, Bide dövmek Duyda inanmaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır