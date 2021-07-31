İstanbul Orman Bölge Müdürü'nden yasaklarla ilgili açıklama
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İstanbul Orman Bölge Müdürü'nden yasaklarla ilgili açıklama

İstanbul Orman Bölge Müdürü'nden yasaklarla ilgili açıklama
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mustafa ESEN İSTANBUL Valiliği'nin ormanlara giriş yasağının ardından detayları İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin açıkladı.

Mustafa ESEN İSTANBUL Valiliği'nin ormanlara giriş yasağının ardından detayları İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin açıkladı. Şahin, "Yetkili idarelerin denetim ve gözetiminde bulunan izinli park, piknik ve mesire alanları ile tabiat parklarında yürüyüş yapmak, spor yapmak, piknik yapmak serbest, ancak mangal ateşi yakmak, piknik tüpü ve ateş yakmak kesinlikle yasaklanmıştır. " dedi.

Aydos Ormanı'na gelen ve burada kontrollerini sürdüren İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin, son alınan yasak kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şahin, "Orman Kanunu'nun 74. Maddesine göre orman yangını çıkma ihtimalinin fazla olduğu hava koşullarında valilik tarafından ormana giriş çıkışlar yasaklanacak, gerektiğinde tamamen kısıtlanacaktır. Bu madde kapsamında sayın valimizin koordinasyonunda ilimiz dahilindeki ormanlara giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır" şeklinde konuştu.

"İZİNLİ PARK, PİKNİK VE MESİRE ALANLARI İLE TABİAT PARKLARINDA YÜRÜYÜŞ YAPMAK, SPOR YAPMAK, PİKNİK YAPMAK SERBEST"Şahin, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bazı piknik ve mesire alanlarında, spora, yürüyüşe ve ateş yakılmadan yapılacak pikniklere izin verileceğini belirtti. Şahin,  "Bu karar ile ilimizdeki ormanlarda ve orman içi yollarda mola vermek, piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaklanmıştır. Yetkili idarelerin denetim ve gözetiminde bulunan izinli park, piknik ve mesire alanları ile tabiat parklarında yürüyüş yapmak, spor yapmak, piknik yapmak serbest, ancak mangal ateşi yakmak, piknik tüpü ve ateş yakmak kesinlikle yasaklanmıştır. Bu konuda halkımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.İstanbulluları kurallara uymaya davet eden Yusuf Şahin, "Burada içerisinde bulunduğumuz Aydos piknik mesire yeri içerisinde pikniğe gelen misafirlerimiz, kesinlikle ateş yakmayacaklar ama bu alan içerisinde spor yapmak, yürüyüş yapmak, ateşsiz piknik yapmak gibi faaliyetlerini gerçekleştirebileceklerdir" dedi.

DENETİMLERDE JANDARMA VE POLİSTEN DESTEK ALINACAKMevcut personeller ormandaki denetimlerini sürekli bir şekilde sürdürdüklerini vurgulayan Yusuf Şahin, "Bu alanlardaki kontrol teftiş ve tedbirlerimizi, mevcut personelimizle birlikte gerçekleştirmekteyiz. Bunun yanı sıra sayın valimizin katkıları ile birlikte ilimiz emniyetinden ve jandarmasından da gerekli destekleri alarak kontrol ve denetimlerimizi sürdürmekteyiz.Bu yasaklar başladığından itibaren izinsiz olarak ormanlara girişi çıkış yapanlar, Kabahatler Kanunu 32. Maddesi kapsamında 427 TL para cezası ile cezalandırılırlar. Yine bu alanlarda kısıtlamanın olduğu bu dönemde izin verilmeyen noktalarda ateş yakmak 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası ile cezalandırılırlar" diye konuştu.

İstanbul Orman Bölge Müdürü'nden yasaklarla ilgili açıklama
İstanbul Orman Bölge Müdürü'nden yasaklarla ilgili açıklama
İstanbul Orman Bölge Müdürü'nden yasaklarla ilgili açıklama
İstanbul Orman Bölge Müdürü'nden yasaklarla ilgili açıklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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