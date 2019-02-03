İstanbul Orman Bölge Müdürü Ateş'ten Demirköy'e Ziyaret

İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep Ateş, Demirköy Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ateş, ziyarette, Demirköy Orman İşletme Müdürü Nihat Yıldız ve orman bölge şeflerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra saha çalışmalarında incelemelerde bulunan Ateş, kereste ve tomruk satışlarının istif ve tasnif işlemlerini kontrol etti.

Ateş, burada yaptığı konuşmada, Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü'nün teşkilat içinde önemli bir yerinin bulunduğunu söyledi.

Orman Bölge Müdürlüğü'nün Demirköy'e ayrı bir önem verdiğini ifade eden Ateş, orman varlığı açısından Demirköy'ün çok zengin olduğunu belirtti.

İlçede güzel işlerin yerine getirildiğini aktaran Ateş, Orman İşletme Müdürü Yıldız ve çalışma ekibine çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette, Bölge Müdür Yardımcısı Galip Uzun, Silvi Kültür Şube Müdürü Selahattin Eruş, İşletme ve Pazarlama Müdürü Nüfer Yavuz da hazır bulundu.

Kaynak: AA