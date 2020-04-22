İSTANBUL-Okyanus Koleji öğrencileri, 23 Nisan'ın 100. yılına özel birlikte şarkı söylediler Okyanus Koleji öğrencileri, 23 Nisan'ın 100. yılına özel birlikte şarkı söyledilerİlkokul öğrencilerinden 23 Nisan'ın 100. yılına özel "sanal" müzik projesi!..

Okyanus Koleji öğrencileri, 23 Nisan'ın 100. yılına özel birlikte şarkı söylediler

İlkokul öğrencilerinden 23 Nisan'ın 100. yılına özel "sanal" müzik projesi!..

İSTANBUL, (DHA) - Okyanus Kolejleri öğrencileri evlerinden tek tek seslendirdikleri "Mavi Gezegen" şarkısı ile hem dünyanın değerine vurgu yaptı hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl coşkusuna katkıda bulundular.

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya ve Türkiye'de okullar uzaktan eğitime başladılar. Öğretmenler ve veliler, öğrencilerin eğitiminin aksamaması için büyük bir özveriyle ortak bir çabanın içindeler. Türkiye de bu kapsamda hızla alınan aksiyonlarla tüm okullarda eğitime kesintisiz devam ediyor.

Öğrenciler ve öğretmenler evlerinde de olsa, hem eğitim faaliyetlerine devam ediyor, hem de fiziki ortamlarındaymış gibi törenlerine, birlikte sosyal faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bu kapsamda yaklaşan ve 100. yılını kutlayacağımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için de Okyanus Kolejleri, Akustikhane ile iş birliği içerisinde çok özel bir projeye imza attı. İlkokul sınıfı öğrencileri, Yavuz Durak'ın sözlerini yazdığı ve bestelediği "Mavi Gezegen" adlı eseri evlerinden seslendirdi. Ayrı ayrı çekilen görüntüler birleştirilerek ortaya dünyamızın yaşadığı bu döneme de anlamlı bir mesaj olacak bir kutlama videosu çıktı.

Okyanus Kolejleri Genel Müdürü Lokman Demiray, "Gazi Mustafa Kemal'in tüm dünya çocuklarına hediye ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. yılını kutlayacağız. Dünya olarak içinde olduğumuz bu süreçte biz de tüm öğretmenlerimiz ve idari kadromuzla, büyük bir özveri ile eğitimin kesintisiz olması için çabalıyoruz. Bu dönem evlerimizde olsak da, hem ülkemiz hem de dünya çocukları adına önemli olan bugün için bir proje oluşturalım istedik. Dünyamızın değerini bilmek, ona çok iyi bakmak ve yakında yaşayacağımız güzel günlere vurgu yapmak ve bu anlamda farkındalık oluşturmak adına Mavi Gezegen adlı şarkıyı projemiz için seçtik. İlkokul öğrencilerimiz evlerinden bu özel şarkıyı ayrı ayrı seslendirdi ve hazırlanan bu müzik projesi ile hem dünyaya mesajlarını anlattılar, hem de 23 Nisan'ın 100. yılına bir nebze de olsun coşku kattılar. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

"PUSULAM ADINI VERDİĞİMİZ ONLINE EĞİTİM PLATFORMUMUZLA BUNDAN SONRA DA EĞİTİMİN KESİNTİSİZ OLMASI İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Demiray, "Okyanus Kolejleri olarak, Pusulam adını verdiğimiz online eğitim platformumuzla bundan sonra da eğitimin kesintisiz olması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu 2 aylık döneme dijital araçlarımızla önceden hazırlıklıydık, ancak süreç içerisinde fark ettiğimiz yeni ihtiyaçlar ve nasıl daha iyi hale getirebiliriz konularına ciddi anlamda kafa yoruyoruz. Bu kapsamda online eğitime farklı bir bakış açısı getirecek yeni bir yazılımın da son aşamasına geldiğimizin müjdesini vermek isterim. Tamamen yerli kaynaklarla hazırladığımız bu platformu çok yakında eğitim süreçlerine dahil edeceğiz. Bu vesile ile bu dönemde yoğun emek veren tüm öğretmenlerimize ve tabii ki velilerimize teşekkür ediyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. yılını kutluyorum" diye konuştu.

MASMAVİ GEZEGEN ŞARKISININ SÖZLERİ

Sen ve ben ikimiz gidelim gel de sen

Çok uzak küçücük orası masmavi bir gezegen.

Gündüz güneş sımsıcak gecemize

Ay varmış gökyüzü ışıl ışıl

Onun adı dünya.

Kuşlar uçarmış tüm çiçekler açarmış

Çocuklar hep oynarmış dünyada.

Aslında içinde yaşadığımız dünya

Ne uzak ne küçük çok yakın

Çok büyük bir dünya

Aslında önemli olan fark etmek

Değerini bilmek korumak

Ona çok çok iyi bakmak

Dünyamız bir tane

Bir eşi yok bu evrende

Sonsuzlukta parlayan bir hazine.

OKYANUS KOLEJLERİ HAKKINDA

2004 yılında kurulan Okyanus Koleji, Okyanus Holding'in bir parçası. Öncelikle Avcılar Kampüsü ile başladı. 2005 yılında Beylikdüzü Anaokulu, 2006 yılında Beylikdüzü Kampüsü, 2007 yılında Güneşli Kampüsü, 2010 yılında Bahçeşehir Kampüsü hizmete girdi. Okyanus Kolejleri'nin 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Ataşehir ve Sancaktepe, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Halkalı, Bahçelievler ve Fatih, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında ise Adana ve Tatvan kampüsleri açıldı.

Eğitim kalitesini ülkenin dört bir yanına taşıyan Okyanus Kolejleri, 2015 yılında Ankara İncek, Antalya Konyaaltı, İzmir Mavişehir, Kemerburgaz ve Mimaroba 2016 yılında ise İstanbul Çekmeköy, Ankara Eryaman, Bursa İnegöl, Bursa Nilüfer, İzmir Bornova kampüslerini açarak öğrencilerine yeni yaşam ve eğitim alanı sunmakta. Okyanus Kolejleri, "Öğrenmeyi Öğretmek" ilkesi ile 15. yılında da 30 kampüs ve 110'dan fazla okuluyla Türkiye ve Dünya için başarılı ve mutlu bireyler yetiştirmeye, yetenekleri başarıya dönüştürmeye devam etmektedir. 2004 yılından günümüze, kurumsallaşmış yapısı ve profesyonel eğitmen ve yönetici kadrosuyla tüm kampüslerinde aynı kalitede hizmet vermektedir.

Kaynak: DHA