İstanbul Öğrencilerden Psikoloji Günlerine Yoğun İlgi

Öğrencilerden psikoloji günlerine yoğun ilgi

İSTANBUL, (DHA)- Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Psikoloji Kulübü'nün düzenlediği Psikoloji Günleri'nin 6.'sı 'Farkındalık' temasıyla bugün başladı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, geçen yıl beşincisini düzenlediği Psikoloji Günleri'nin altıncısını 'Farkındalık' başlığıyla gerçekleştirdi. Farklı üniversitelerden genç psikolog adaylarının yoğun katılımıyla gerçekleşen Psikoloji Günleri'nin ilk gününde Uzman Klinik Psikolog Eren Murat Dinçer 'Narrative Terapi Farklı Ne Söylüyor?', Doç. Dr. Işıl Bilican 'Diyalektik Davranışçı Terapi', Dr. Öğretim Üyesi Hasan Turan Karatepe 'An'a Odaklı Farkındalık, Uzman Klinik Psikolog Gizem Özge Erinç ise BDT Tedavisinde Farkındalık İşleyişi, Prof. Dr. Gökhan Oral 'Kötülüğü Fark Etmek' başlıklarında sunumlar yaptı.

Açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlikte, FSMVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahameddin Başar, psikoloji bölümünün kurulduğu günden itibaren başarılı işlerde bulunduğuna dikkat çekerek, "2010'da kurulan bölümümüz hep başarıya koştu. Psikoloji bölümü her yıl en çok tercih edilen bölüm olarak eğitime başladı. Bu yıl farkındalık konusuyla 6. Psikoloji Günleri'ndeyiz. Yararlı ve verimli bir toplantı olacak.Öğrencilerimizin her biri şevkle çalışıyor. Bunlar hepsinin kariyerinde çok faydalı olacak. Yeni kulüp üyeleriyle güzel çalışmalar gelişerek devam edecek" dedi.

Açılış konuşmasında Psikoloji Günleri'nin artık gelenekselleştiğini ifade eden Psikoloji Bölümü Öğr. Üyesi Gaye Saltukoğlu ise,"Tamamen öğrencilerimizin emekleriyle gerçekleşen bir etkinlik olduğu için onlarla gurur duyuyorum. Bölümümüz giderek daha iyi yerlere geldi. 2018-2019 tercih listesinde sıralamamızın yükselmesi bunun iyi bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Üniversitemiz tercih sıralamasında dördüncü sıraya yerleşti. Bu kadar büyümemiz ve gelişmemiz bize gurur veriyor" ifadelerini kullandı.

"KLİNİK ANLAMDAKİ ÇALIŞMALARA DEĞİNECEĞİZ"

Etkinlikte farkındalık temasının akla ilk gelen anlamıyla değil de, klinik anlamıyla inceleneceğini söyleyen FSMVÜ Psikoloji Kulüp Başkanı Batuhan Arda, "Birbirinden değerli hocalarımızla 2 gün sürecek çalışmamız olacak. İlk günümüzde daha çok klinik anlamda, ikinci günümüzde daha spesifik konulara değineceğiz. İstanbul'daki tüm üniversitelerden kayıt aldık. İl dışından da katılımcılarımız var. Bayağı yoğun talebimiz oldu, ek kontenjan açmak zorunda kaldık. Tüm psikoloji öğrencilerinden böyle etkinliklere katılmalarını, hep birlikte olmayı diliyorum. Atölye çalışmaları da gerçekleştireceğiz. Çocuklar ve otizm gibi farklı alanlarda atölyeler düzenleyeceğiz" dedi.

Psikoloji Günleri'nin 6.'sı yarın da FSMVÜ Haliç Yerleşkesi'nde devam edecek.

(Tür: İstanbul)

Kaynak: DHA