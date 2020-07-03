İstanbul Modern'in koleksiyon sergisi yenilendi
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İstanbul Modern'in koleksiyon sergisi yenilendi

İstanbul Modern, 2004 yılından bu yana Türkiye modern ve çağdaş sanat tarihinin değişim ve dönüşümüne yer verdiği, uluslararası bir yönelimle gelişen koleksiyonunu paylaştığı sergilerine devam ediyor.

İstanbul Modern'in koleksiyon sergisi yenilendi
03.07.2020 10:33 | Son Güncelleme: 03.07.2020 10:38

İstanbul Modern, Beyoğlu'ndaki geçici mekânındaki yeni koleksiyon sergisini izleyiciyle buluşturdu. Sergide, 1950 sonrası Türkiye sanat ortamındaki soyut ve figüratif resmin gelişimi ile doğa ve çevre üzerinden şekillenen çağdaş sanat yapıtları bir araya geliyor.

Müzenin 2. katında çağdaş sanat dünyasının doğa ve çevre üzerinden şekillenen farklı yapıtları sergileniyor. Sergi bu katta resim, heykel, video, yerleştirme, fotoğraf gibi farklı disiplinlerde doğa kültürünün izini süren, çevre sorunlarına duyarlı sanatçıların yakın dönemde ürettiği çalışmalara odaklanıyor. Bu seçim ve sergileme doğanın yitimine, kaynakların tükenmesine ve çevre sorunlarının önlenemez artışına dikkat çekmek isteyen bir yaklaşımla, farklı kuşaklardan sanatçıları bir araya getiriyor.

3. katta ise 1950 sonrası Türkiye sanat ortamındaki soyut ve figüratif resmin gelişimi, kronolojik bir akış içerisinde, ikonik örnekler üzerinden sergileniyor. İlk bölüm, geometrik ve lirik bir yaklaşım ekseninde temellenen soyut resmin Anadolu ve İslam kültüründen beslenen görsel ve düşünsel etkilerini görünür kılıyor. İkinci bölümde ise figüratif resmin toplumsal gerçekçi örneklerinden 1970'li yılların yeni figüratif yaklaşımları ile 1980'li yılların dışavurumcu ve kavramsal örneklerine uzanıyor.

30 sanatçı ve 2 sanatçı ikilisi, 40 yapıt

İlk kez izleyiciyle buluşacak yapıtların da yer aldığı sergide farklı kuşaklardan 30 sanatçı ve 2 sanatçı ikilisinin 40 yapıtı sergileniyor.

Sergide yapıtları yer alan sanatçılar şöyle sıralanıyor:

Kuzgun Acar, Haluk Akakçe, Erol Akyavaş, Tomur Atagök, Alper Aydın, Barbara – Zafer Baran, Bedir Baykam, Cihat Burak, Ergin Çavuşoğlu, Nejad Melih Devrim, Latifa Echakhch, Neş'e Erdok, Abidin Elderoğlu, Ahmet Elhan, Tayfun Erdoğmuş, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Eren Eyüboğlu, Kamil Fırat, Mehmet Güleryüz, Neşet Günal, Balkan Naci İslimyeli, İhsan Cemal Karaburçak, Komet, :MentalKLINIK, Nusret Nurdan, Orhan Peker, Jennifer Steinkamp, Ziya Tacir, Canan Tolon, F. Tülin, Ömer Uluç, Fahrelnissa Zeid.

Kaynak: Bültenler

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