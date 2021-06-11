İstanbul merkezli 4 ilde 'Nuriş Kardeşler' suç örgütüne operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltında
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İstanbul merkezli 4 ilde 'Nuriş Kardeşler' suç örgütüne operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltında

Demirören Haber Ajansı / Ertan Kılıç - Haberler | Güncel

KAMUOYUNDA 'Karagümrük Çetesi', 'Nuriş Kardeşler' ya da 'Ergin Kardeşler' olarak bilinen suç örgütüne İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

KAMUOYUNDA 'Karagümrük Çetesi', 'Nuriş Kardeşler' ya da 'Ergin Kardeşler' olarak bilinen suç örgütüne İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda Karagümrük Çetesi, Nuriş Kardeşler ya da Ergin Kardeşler olarak bilinen, liderliğini cezaevinde bulunan Nuri Ergin'in yaptığı suç örgütüne İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenledi. Nuri Ergin'in de aralarında bulunduğu 27 kişi hakkında yakalama kararının çıkarılmasının ardından daha önce yapılan teknik ve fiziki takip ile belirlenen 53 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

BAHÇELİEVLER'DE BİR EVE BASKINPolisin baskın yaptığı adreslerden biri de, Bahçelievler Siyavuspaşa Mahallesi Esenler Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın giriş katındaki daire oldu. Sokağa gelen polis ekipleri çevre güvenliği aldıktan sonra daireye girdi. Baskında 1 kişi gözaltına alınırken, evde arama yapıldı.Gözaltına alınan kişiler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İstanbul merkezli 4 ilde 'Nuriş Kardeşler' suç örgütüne operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltında
İstanbul merkezli 4 ilde 'Nuriş Kardeşler' suç örgütüne operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltında
İstanbul merkezli 4 ilde 'Nuriş Kardeşler' suç örgütüne operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltında
İstanbul merkezli 4 ilde 'Nuriş Kardeşler' suç örgütüne operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltında
İstanbul merkezli 4 ilde 'Nuriş Kardeşler' suç örgütüne operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltında
İstanbul merkezli 4 ilde 'Nuriş Kardeşler' suç örgütüne operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltında
İstanbul merkezli 4 ilde 'Nuriş Kardeşler' suç örgütüne operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltında
İstanbul merkezli 4 ilde 'Nuriş Kardeşler' suç örgütüne operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltında
İstanbul merkezli 4 ilde 'Nuriş Kardeşler' suç örgütüne operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltında
İstanbul merkezli 4 ilde 'Nuriş Kardeşler' suç örgütüne operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan Kılıç

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