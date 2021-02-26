İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL merkezli 4 ilde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde İstanbul merkezli Kocaeli, Balıkesir ve Bursa'da sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonun İstanbul ayağında, Beykoz'daki bir adreste çete lideri olduğu iddia edilen C.K.'nın da aralarında bulunduğu 34 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 34 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU