İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheli adliyeye sevk edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheli adliyeye sevk edildi

26.02.2021 07:41 | Son Güncelleme: 26.02.2021 07:45
İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL merkezli 4 ilde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL merkezli 4 ilde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde İstanbul merkezli Kocaeli, Balıkesir ve Bursa'da sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonun İstanbul ayağında, Beykoz'daki bir adreste çete lideri olduğu iddia edilen C.K.'nın da aralarında bulunduğu 34 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 34 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.


- İstanbul
İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheli adliyeye sevk edildi
İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheli adliyeye sevk edildi
İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheli adliyeye sevk edildi
İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheli adliyeye sevk edildi
İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Özlem Zengin Berat Albayrak Mehmet Kasapoğlu
Magazin Cansu Dere Mustafa Ceceli Meltem Miraloğlu İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Mustafa Er Sergen Yalçın Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ordu Başbakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheli adliyeye sevk edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 07:45:29. #1.14#
title