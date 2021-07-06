İstanbul lise taban puanları 2021? İstanbul en yüksek puanlı liseler, en iyi liseler hangileri?
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İstanbul lise taban puanları 2021? İstanbul en yüksek puanlı liseler, en iyi liseler hangileri?

İstanbul lise taban puanları 2021? İstanbul en yüksek puanlı liseler, en iyi liseler hangileri?
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LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbul'da ikamet eden birçok öğrenci ve veli daha iyi bir gelecek planlaması için arayış içerisindeler. Buna göre İstanbul'un en iyi liselerinin taban puanları ile araştırma yapmaya başlamalarının ardından, lise taban puanları en çok merak edilen konuları arasında yer almakta. Peki, İstanbul lise taban puanları 2021? İstanbul en iyi liseler, en yüksek puanlı liseler hangileri?

1 milyon 38 bin 492 öğrencinin girdiği ve %83 katılım oranı sağlanan LGS sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi sitesinden öğrenilecek sonuçlara göre iyi bir lisede eğitim almak isteyen birçok öğrenci ve veli liselerin taban puanlarıyla ilgili araştırma yapmaya başladı. İstanbul'da iyi bir lisede eğitim almak isteyen öğrenciler, internette en çok " İstanbul lise taban puanları 2021? İstanbul en iyi liseler, en yüksek puanlı liseler hangileri?" gibi soruların cevaplarını aramakta. İstanbul lise taban puanları ve İstanbul'un en iyi liselerine haberimizin devamından erişebilirsiniz.

İSTANBUL EN İYİ LİSELERİ TABAN PUANLARI!

  1. Galatasaray Lisesi-BEYOĞLU-Anadolu Lisesi-500.000
  2. İstanbul Erkek Lisesi-FATİH-Anadolu Lisesi-497.412
  3. Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi-BEŞİKTAŞ-Anadolu Lisesi-494.825
  4. İstanbul Atatürk Fen Lisesi-KADIKÖY-Fen Lisesi-493.397
  5. Çapa Fen Lisesi-FATİH-Fen Lisesi-492.394
  6. Cağaloğlu Anadolu Lisesi-FATİH-Anadolu Lisesi-489.675
  7. Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi-ÜSKÜDAR-Anadolu Lisesi-487.967
  8. Kadıköy Anadolu Lisesi-KADIKÖY-Anadolu Lisesi-484.377
  9. Yaşar Acar Fen Lisesi-BEYLİKDÜZÜ-Fen Lisesi-482.664
  10. Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi-BEŞİKTAŞ-Anadolu Lisesi-480.838
  11. Haydarpaşa Lisesi-ÜSKÜDAR-Anadolu Lisesi-480.370
  12. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi-KARTAL-Anadolu Lisesi-478.757
  13. Vefa Lisesi-FATİH-Anadolu Lisesi-477.584
  14. Adnan Menderes Anadolu Lisesi-BAHÇELİEVLER-Anadolu Lisesi-477.361
  15. ehit Münir Alkan Fen Lisesi-BÜYÜKÇEKMECE-Fen Lisesi-477.234
  16. Burak Bora Anadolu Lisesi-KARTAL-Anadolu Lisesi-476.410
  17. Beşiktaş Anadolu Lisesi-BEŞİKTAŞ-Anadolu Lisesi-475.408
  18. Pertevniyal Lisesi-FATİH-Anadolu Lisesi-474.996
  19. Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi-KARTAL-Fen Lisesi-470.861
  20. Şehremini Anadolu Lisesi-FATİH-Anadolu Lisesi-470.101

İSTANBUL EN İYİ LİSELERİ HANGİLERİ?

Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi, Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi, Yaşar Acar Fen Lisesi, Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi, Haydarpaşa Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Galatasaray Lisesi, Çapa Fen Lisesi

2021 LGS BARAJI KAÇ PUAN ?

LGS sınavında tam puan 500 olarak açıklanmıştır. Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 5,61'i, 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 62,17) ise 200-299 oldu. Buna ek olarak baraj puan henüz açıklanmadı. Yüzde 2'lik dilime girmek isteyen öğrencilerin ortalama en az 450 puan alması gerekiyor. %7 'lik dilime kadar tercih edilen liseler bulunabiliyor.

2021 YEREL YERLEŞTİRME TERCİH REHBERİ İÇIN TIKLAYINIZ

MEB LGS SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan meb.gov.tr' üzerinden T.C kimlik numarası ve doğum tarihi ile sınav sonuçlarını öğrenebilir.

NOT: Sınav sonuçları için sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

MEB LGS SINAV SONUÇ BİLGİLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN!

2021 LGS SINAVA KATILIM YÜZDESİ KAÇ?

Rapora göre, LGS kapsamında merkezi sınav 6 Haziran'da başarıyla uygulandı. Merkezi sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti.

Adı İli Türü Puanı 1. Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi İSTANBUL/ BEYOĞLU Anadolu Lisesi 500.000 2. İstanbul Erkek Lisesi İSTANBUL/ FATİH Anadolu Lisesi 497.412 3. Ankara Fen Lisesi ANKARA/ ÇANKAYA Fen Lisesi 495.105 4. Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi İSTANBUL/ BEŞİKTAŞ Anadolu Lisesi 494.825 5. Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi İSTANBUL/ BEŞİKTAŞ Anadolu Lisesi 494.570 6. İzmir Fen Lisesi İZMİR/ BORNOVA Fen Lisesi 494.570
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İstanbul lise taban puanları 2021? İstanbul en yüksek puanlı liseler, en iyi liseler hangileri? - Haberler
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