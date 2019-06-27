İSTANBUL Lise öğrencileri üniversite deneyimi yaşadı

Lise öğrencileri üniversite deneyimi yaşadı

İSTANBUL, (DHA) - LİSE öğrencileri, henüz üniversiteye geçmeden üniversite hayatı ile tanışma fırsatı buldu. 4 gün boyunca ücretsiz gerçekleştirilen Lise Yaz Okulu'nda farklı alanlardan ders gören öğrenciler, meslek seçimlerine yardımcı olacak bölümler hakkında bilgi sahibi oldu.

Haliç Üniversitesi tarafından, lise öğrencilerinin üniversite hayatına dair deneyim kazanmaları için Lise Yaz Okulu programı başlatıldı. 24-27 Haziran tarihleri arasında üniversitenin Sütlüce yerleşkesinde yapılan yaz okuluna 10, 11 ve 12'nci sınıfı bitiren öğrenciler kabul edildi. Ücretsiz olarak gerçekleşen programa 110 öğrenci katıldı. 4 gün boyunca üniversiteye gelen lise öğrencileri 19 farklı ders aldı.

'MESLEK SEÇİMLERİNDE DESTEK OLMAK İSTİYORUZ'

Bu eğitimin topluma hizmet uygulaması açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Kariyer Merkezi ve Mezun İlişkileri Müdürü Fatih Cetiz, 'Lise öğrencilerini, sınıf ayrımı yapmaksızın, bu programa davet etmek istedik. Bazı derslerin ön izlemeleri yapılıyor. Hem üniversite ortamını solumuş oldular, hem de daha lisedeyken üniversitede ders almanın nasıl bir his olduğunu anladılar. Böylece onların bölüm ve meslek seçimlerinde destek olacağına inanıyoruz' dedi.

Programın 4 gün sürdüğünü belirten Cetiz, 'Bu yaz okulu ücretsiz olarak yapıldı. Özellikle yeni Mütevelli Heyeti Başkanımız Mehmet Naci Topsakal da bu konuda çok hassas. Vakıf üniversitelerinin ticari bir amaç gütmelerinden çok onların topluma hizmet alanında neler yapabildiğini önemsiyor' diye konuştu.

'170 başvuru arasından 110 öğrenci kabul edildi' diyen Cetiz, 'Öğrencilerimiz alanında uzman hocalardan bu dersleri aldı. Biz dekanlarla, profesörlerle görüşmekte çok zorlanmıyoruz. Hep bir aradayız. Hatta dün Rektör Hocamız Sayın Prof. Dr. Melek Güneş Yavuzer'de ders işlerken öğrencilerimizi ziyaret etti. O da dersin bir parçasına katıldı, sonra da öğrencilerle söyleşi yaptı. Sıcak ve samimi bir ortam var' ifadelerini kullandı.

4 GÜN BOYUNCA KIRKLARELİ'NDEN GİDİP GELDİ

Yaz okulu için her gün Kırklareli'nden İstanbul'a gidip gelen Merve Sena İpek, 'Fen lisesindeyim ve son sınıfa geçtim. O kadar yol gidip gelmeme değdi çünkü burada farklı alanlarda da dersler gördüğüm için psikiyatri istediğime yüzde 300 emin oldum. Aynı zamanda İstanbul içerisinde toplu taşıma kullanmayı da öğrendim, aktarma yapabiliyorum çünkü Kırklareli'nde böyle bir şeye ihtiyacım olmuyordu' dedi.

'BURASI LİSEDEN ÇOK FARKLI'

Liseden yeni mezun olan Simge Yılmaz, 'Abim bu üniversitede makine mühendisliği okudu, onun sayesinde buradayım. Bu kadar keyifli geçeceğini düşünmemiştim. Alanında uzman kişilerden ders aldık. İstediğim bölümü seçmemde yardımcı olduğu kadar karışıklığa da neden oldu. Sanki hepsini istiyormuşum gibi hissediyorum. Yaşlanana kadar üniversite içerisinde eğitim alma isteği uyandırdı. Ama en temelinde fizyoterapi okumak istiyorum. Burası liseden çok farklı. İnsana kendini iyi hatta yetişkin gibi hissettiriyor' diye konuştu.

Lise ikinci sınıfa başlayacak olan Hasan Arda Uçar ise 'Lise sıralarından kalkıp üniversite ortamına girmek çok farklı bir duygu. Ben pilotaj okumak istiyorum. Benim alanım burada olmasa da psikoloji gibi ilgi duyduğum alanlarda bana bilgi kattı. Üniversite ortamını görünce bu ortama girmek için daha azimli ve istekli oluyorsunuz' ifadelerini kullandı.

İŞ ETİĞİNDEN SANAT VE ESTETİĞE

Lise Yaz Okulu kapsamında öğrencilere 3 Boyutlu Çizim ve 3 Boyutlu Yazıcılar, Araştırma ve Doğru Bilgiye Ulaşma Yöntemleri, Beslenme İlkeleri, Dijital Ayak İzi, Etkili İletişim, Gıda Güvenliği, Girişimcilik ve Hibe İçin Proje Yazımı, İş Etiği, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kendini Tanıma ve Hedef Belirleme, Kişisel Web Sitesi Yönetimi, Makine Öğrenmesi, Moleküler Genetik ve Biyoteknoloji, Psikolojiye Giriş, Robot Teknolojisi, Sanat ve Estetik, Temel ve İleri Yaşam Desteği, Topluluk Önünde Konuşma ve Zaman Yönetimi dersleri verildi.

Kaynak: DHA