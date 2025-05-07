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İstanbul KÜÇÜKÇEKMECE elektrik kesintisi! 7 Mayıs Küçükçekmece elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul KÜÇÜKÇEKMECE elektrik kesintisi! 7 Mayıs Küçükçekmece elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
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Küçükçekmece elektrik kesintisi listesi! 7 Mayıs günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 7 Mayıs günü İstanbul Küçükçekmece ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Küçükçekmece elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Küçükçekmece elektrik kesintisi hakkında detaylar...

Küçükçekmece elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 7 Mayıs günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-05-07 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 714., HATBOYU, KESTANE, LİMON ÇİÇEĞİ sk bölgelerinde 07/05/2025 09:00:00 - 07/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-07 09:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah ŞEHİT ŞENOL ERGUN sk / YENİ MAHALLE mah ŞEHİT ŞENOL ERGUN sk bölgelerinde 07/05/2025 09:00:00 - 07/05/2025 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-07 09:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah ELİF sk bölgelerinde 07/05/2025 09:00:00 - 07/05/2025 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-07 10:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah BASIN EKSPRES sk bölgelerinde 07/05/2025 10:00:00 - 07/05/2025 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-07 10:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah ARZU, DEREBOYU, ELMALI sk bölgelerinde 07/05/2025 10:00:00 - 07/05/2025 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-07 10:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah DEREBOYU sk bölgelerinde 07/05/2025 10:00:00 - 07/05/2025 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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