İstanbul KÜÇÜKÇEKMECE elektrik kesintisi! 7 Mayıs Küçükçekmece elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Küçükçekmece elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 7 Mayıs günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-05-07 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 714., HATBOYU, KESTANE, LİMON ÇİÇEĞİ sk bölgelerinde 07/05/2025 09:00:00 - 07/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-07 09:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah ŞEHİT ŞENOL ERGUN sk / YENİ MAHALLE mah ŞEHİT ŞENOL ERGUN sk bölgelerinde 07/05/2025 09:00:00 - 07/05/2025 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-07 09:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah ELİF sk bölgelerinde 07/05/2025 09:00:00 - 07/05/2025 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-07 10:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah BASIN EKSPRES sk bölgelerinde 07/05/2025 10:00:00 - 07/05/2025 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-07 10:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah ARZU, DEREBOYU, ELMALI sk bölgelerinde 07/05/2025 10:00:00 - 07/05/2025 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-07 10:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah DEREBOYU sk bölgelerinde 07/05/2025 10:00:00 - 07/05/2025 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.