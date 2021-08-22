İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak öngörülüyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı bölgede, parçalı ve az bulutlu hava tahmin ediliyor.