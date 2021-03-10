İstanbul kırmızı oldu mu? İstanbul rengi ne?
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İstanbul kırmızı oldu mu? İstanbul rengi ne?

10.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:33
İstanbul kırmızı oldu mu? İstanbul rengi ne?

Koronavirüs vaka sayılarının artması sonrası illere göre risk durumları merak edilmeye başlandı. En çok da İstanbul'un renginin durumu merak edildi Peki, İstanbul rengi ne? İstanbul kırmızı oldu mu?

Sağlık Bakanlığı illerin risk durumuna göre renk kategorileri yaprak renklerle göre kısıtlama tedbirleri uyguluyor. Şuanda turuncu renkte olan İstanbul'un hangi renk olacağı merak ediliyor. Peki, İstanbul kırmızı oldu mu? İstanbul rengi ne?

İSTANBUL KIRMIZI OLDU MU?

Önceki hafta 100 bin kişide 100 vaka sınırının altında olan Kırklareli, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Mersin, Kilis ve Artvin'de bu hafta 100 bin sınırının üstüne çıkılması ile tehlike çanları çalmaya başladı. Bu gelişme sonrası tüm gözler bugün toplanacak Bilim Kurulu'na çevrildi.

Sağlık Bakanlığı haftalık vaka sayısı 100 binde 10'un altındaki illerin "düşük", 11-35 arasının "orta", 36-100 arasının "yüksek", 100'ün üstündeki illerin ise "çok yüksek" riskli' sayılacağını açıklamıştı. Buna göre, mavi düşük riskli, sarı orta riskli, turuncu yüksek riskli, kırmızı çok yüksek riskli illeri temsil ediyor.

20-26 Şubat haftasıyla kıyaslandığında bazı iller 100 binde 100'ün üzerine çıktı. Geçen hafta 100 binde 89.90 olan vaka oranını 111.57'ye çıkaran İstanbul da bu illerden biri. Şimdi bu şehirlerin kırmızıya dönüp dönmeyeceği ve daha ciddi kısıtlamalara maruz kalıp kalmayacakları tartışılıyor.

Bakanlıktan yapılacak yeni harita açıklaması ile İstanbul'un renginin ne olduğu netleşecek.

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