İstanbul KARTAL su kesintisi! 1-2 Eylül İSKİ Kartal su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Kartal su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

KARTAL SU KESİNTİSİ

İSKİ Kartal su kesintisi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: SOĞANLIK YENİ MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 01.09.2025 16:15:43

Tahmini Bitiş Tarihi: 1.09.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185