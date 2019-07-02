İSTANBUL- KARTAL'DA TALAŞTAN İZOLASYON MALZEMESİ ÜRETİLEN FABRİKADA YANGIN
Haber-Kamera Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL-DHAKartal'da talaştan izolasyon malzemesi yapan tek katlı fabrikada yangın çıktı.
Haber-Kamera Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL-DHA
Kartal'da talaştan izolasyon malzemesi yapan tek katlı fabrikada yangın çıktı. Makineden çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi
Çavuşoğlu Mahallesi Seddürbahir Caddesi üzerinde saat 11.30 sıralarında bir fabrikada yangın çıktı. Talaştan izolasyon malzemesi yapılan fabrikada kullanılan makineden alevler çıktığını gören çalışanlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Kartal ve Pendik itfaiye grupları sevk edildi. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.
Irak, yumurtadan sonra Türkiye'den sofralık tuz, şehriye ve makarna çeşitlerine de ithalat yasağı getirdi