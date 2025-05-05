İstanbul İSKİ su kesintisi! 5-6 Mayıs İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Mayıs günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 5 Mayıs İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Mayıs günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 5 Mayıs İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ 5 MAYIS
Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
BAŞAKŞEHİR
Etkilenen Mahalle: BAHÇEŞEHİR 2.KISIM MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 05.05.2025 15:08:24
Tahmini Bitiş Tarihi: 5.05.2025 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
BEYKOZ
Etkilenen Mahalle: GÖKSU MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 05.05.2025 15:15:02
Tahmini Bitiş Tarihi: 5.05.2025 19:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
KADIKÖY
Etkilenen Mahalle: FİKİRTEPE MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 05.05.2025 13:02:09
Tahmini Bitiş Tarihi: 5.05.2025 18:30
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185