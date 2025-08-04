İstanbul İSKİ su kesintisi! 4-5 Ağustos İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 4-5 Ağustos İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 4 AĞUSTOS

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BAĞCILAR

Etkilenen Mahalle: YILDIZTEPE MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 04.08.2025 12:14:05

Tahmini Bitiş Tarihi: 4.08.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

BEŞİKTAŞ

Etkilenen Mahalle: SİNANPAŞA MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI

Başlama Tarihi: 04.08.2025 15:51:56

Tahmini Bitiş Tarihi: 4.08.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 4-5 Ağustos İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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