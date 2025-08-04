İstanbul İSKİ su kesintisi! 4-5 Ağustos İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ 4 AĞUSTOS
Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
BAĞCILAR
Etkilenen Mahalle: YILDIZTEPE MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 04.08.2025 12:14:05
Tahmini Bitiş Tarihi: 4.08.2025 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
BEŞİKTAŞ
Etkilenen Mahalle: SİNANPAŞA MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
Başlama Tarihi: 04.08.2025 15:51:56
Tahmini Bitiş Tarihi: 4.08.2025 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185