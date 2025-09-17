Haberler

İstanbul İSKİ su kesintisi! 17-18 Eylül İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 17-18 Eylül İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 17 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 17 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 17 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 17 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 17 EYLÜL

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BAĞCILAR

Etkilenen Mahalle: HÜRRİYET MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 17.09.2025 14:29:03

Tahmini Bitiş Tarihi: 17.09.2025 16:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

BEYOĞLU

Etkilenen Mahalle: KAPTANPAŞA MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 17.09.2025 12:08:02

Tahmini Bitiş Tarihi: 17.09.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

SULTANBEYLİ

Etkilenen Mahalle: ORHANGAZİ MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 17.09.2025 15:46:24

Tahmini Bitiş Tarihi: 17.09.2025 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 17-18 Eylül İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya yanıt: Kuyruk acını biliyorum, öfke nöbeti geçirmeye devam et

Erdoğan'dan "Kudüs bizim şehrimiz" diyen Netanyahu'ya yanıt
Netanyahu'nun Şara'nın önüne koyduğu anlaşma: Bunu yaparsanız ülkeden çıkarız

Şara'nın önüne koyduğu anlaşma: Bunu yaparsanız ülkeden çıkarız
İşverenler şikayet ediyordu! MEB duyurdu, okullarda yeni dönem başlıyor

İşverenler şikayet ediyordu! Okullarda yeni dönem
Kafasını taşla ezmek istediler, karısı düşünmeden müdahale etti

Kafasını taşla ezmek istediler, karısı düşünmeden müdahale etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zor günler geçiriyor! Aleyna Dalveren canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Zor günler geçiriyor! Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.