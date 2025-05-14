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İstanbul İSKİ su kesintisi! 14-15 Mayıs İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 14-15 Mayıs İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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Haberler
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 14 Mayıs günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 14 Mayıs İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 14 Mayıs günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 14 Mayıs İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 14 MAYIS

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR

Etkilenen Mahalle: ŞAMLAR MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 14.05.2025 08:33:30

Tahmini Bitiş Tarihi: 14.05.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 14-15 Mayıs İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

BEYKOZ

Etkilenen Mahalle: YENİ MAHALLE

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 400 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 14.05.2025 09:25:46

Tahmini Bitiş Tarihi: 14.05.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 14-15 Mayıs İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

BEYLİKDÜZÜ

Etkilenen Mahalle: BÜYÜKŞEHİR MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 14.05.2025 09:05:42

Tahmini Bitiş Tarihi: 14.05.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 14-15 Mayıs İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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