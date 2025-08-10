İstanbul İSKİ su kesintisi! 10-11 Ağustos İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?


İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 10 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 10 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...



İSTANBUL SU KESİNTİSİ 10 AĞUSTOS

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. İSKİ tarafından su kesintileri hakkında yapılan açıklama şu şekildedir:

ATAŞEHİR

Etkilenen Mahalle: ESATPAŞA MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 10.08.2025 14:07:32

Tahmini Bitiş Tarihi: 10.08.2025 17:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

---

Etkilenen Mahalle: FETİH MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 10.08.2025 14:07:32

Tahmini Bitiş Tarihi: 10.08.2025 17:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

---

Etkilenen Mahalle: ÖRNEK MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 10.08.2025 14:07:32

Tahmini Bitiş Tarihi: 10.08.2025 17:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
