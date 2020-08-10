İstanbul İl ve İlçe Filyasyon Kurulları toplantısı gerçekleştirildi
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İstanbul İl ve İlçe Filyasyon Kurulları toplantısı gerçekleştirildi

İstanbul İl ve İlçe Filyasyon Kurulları toplantısı gerçekleştirildi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İl ve İlçe Filyasyon Kurulları" toplantılarına katıldı.

10.08.2020 23:18 | Son Güncelleme: 10.08.2020 23:22

İstanbul İl ve İlçe Filyasyon Kurulları toplantısı gerçekleştirildi

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İl ve İlçe Filyasyon Kurulları" toplantılarına katıldı. 39 ilçenin 13'er ilçe halinde katılım gösterdiği 3 ayrı toplantıda İstanbul'da yürütülen filyasyon çalışmaları değerlendirildi.

Vali Ali Yerlikaya'nın katılımıyla Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hasdal Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen toplantılara Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Halk Sağlığı Başkanı Dr. Abdullah Emre Güner, İlçe Jandarma Komutanları, İlçe Emniyet Müdürleri ve İlçe Sağlık Müdürleri katıldı.

Toplantıda İstanbul'da verilen dünyaya örnek salgın mücadelesinde büyük önem taşıyan filyasyon çalışmaları ele alındı.

Vali Yerlikaya, toplantıda gerçekleştirdiği konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada baş gösteren korona virüs salgınının ülkemizde tespit edildiği 11 Mart 2020 tarihinden bu yana; Cumhurbaşkanımızın talimatları, Pandemi Bilim Kurulu'nun öneri ve tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığımızın çalışmaları ve alınan önlemlerin yurt sathında 7 gün, 24 saat uygulanmasıyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığımızın yoğun gayretleriyle dünyaya örnek bir mücadele veriyoruz.

İçinde bulunduğumuz, "Kontrollü Sosyal Hayat Dönemi"nde; aldığımız tedbirleri hassasiyetle uygulayarak, bu salgından vatandaşlarımızı korumak en büyük amacımız. Bu mücadelede filyasyon çalışmaları çok büyük önem taşıyor. Filyasyon; bulaşıcı hastalığı taşıyan kişinin temas ettiği herkesin taranması, tedavi, izolasyon, koruma ve kontrol önlemlerinin alınmasına yönelik tüm çalışmaları içeriyor. İstanbul'da bugün itibariyle 503 filyasyon ekibimiz sahada bulunuyor. Sonucu Pozitif çıkmış vatandaşlarımıza evlerinde ulaşma ve filyasyon hizmeti sunma süremiz, hamdolsun 24 saatin altına düştü."

"Türkiye'de yüzde 70 seviyelerindeki vaka oranımız, yüzde 25 - 30'lara düştü"

Vali Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü: "Sağlık ve filyasyon ekiplerimizin gayretli çalışmalarıyla Türkiye'de yüzde 70 seviyelerindeki vaka oranımız, çok şükür yüzde 25 - 30'lara düştü. Düşmeye de devam edecek. Böylesine takdire şayan, yoğun ve fedakar çalışmaları için bütün filyasyon ekiplerimize teşekkür ediyorum.

Covid-19 virüsü taşıyanlar ve onlarla temas eden herkesin, 14 gün boyunca evlerinde izole edilmesi, bu kişilerin evlerine giriş-çıkışın mutlaka sınırlandırılması ve kontrol edilmesi gerekiyor.

Bu amaçla; İçişleri Bakanlığımızın talimatlarıyla, ilimizde Vali Yardımcımız, ilçelerimizde Kaymakamlarımızın başkanlığında "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturduk. Bu kurullarımız vasıtasıyla İstanbul'da hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısı değişimini birebir takip edeceğiz.

Bilgileri elektronik sisteme kaydedilen temaslı bireyler, filyasyon ekiplerimizce ziyaret edilecek, gerektiğinde yeni testler yapılacak, bu kişilere 14 gün süreyle izole olmalarının, öncelikle kendi sağlığı, toplum sağlığı ve hepimiz açısından önemi anlatılacak.

Virüsün yayılım hızının azaltılmasında, elde ettiğimiz başarıları daha da artırmak için, alacağımız yeni önlemleri bu kurullarda, 2 haftada bir ele alacağız.

Hıfzıssıhha Meclisimizde, Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetebilmek için, hayatın her alanında hızlı ve etkin kararlar almaya ve uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Başta Sağlık Teşkilatımız olmak üzere; salgınla mücadelede büyük bir fedakarlık ve gayret gösteren Mülki İdare Amirlerimize, güvenlik güçlerimize, ilgili kurum ve kuruluşlarımızın bütün personeline gönülden teşekkür ediyorum. Ülkemizin ve Milletimizin Covid-19 virüsüyle mücadelesini İstanbul'da hep birlikte başaracağız inşallah."

Toplantıda Halk Sağlığı Başkanı Dr. Abdullah Emre Güner, ilçelerdeki filyasyon faaliyetlerine ilişkin sunum gerçekleştirdi.

İstanbul İl ve İlçe Filyasyon Kurulları toplantısı gerçekleştirildi

Kaynak: İHA

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