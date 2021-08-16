Son Dakika | İstanbul Havalimanı'nda operasyon: Uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirildi (1)
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Son Dakika | İstanbul Havalimanı'nda operasyon: Uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirildi (1)

Son Dakika | İstanbul Havalimanı'nda operasyon: Uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirildi (1)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre TİCARET Bakanı Mehmet Muş, İstanbul Havalimanı'nda Hong Kong'dan Hollanda'ya giden uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirildiğini duyurdu.

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, İstanbul Havalimanı'nda Hong Kong'dan Hollanda'ya giden uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirildiğini duyurdu. Muş'un sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle: "Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı'nda Hong Kong'dan Hollanda'ya giden transit yük içerisinde uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirdi. Sonrasındaki operasyonlarla bir uyuşturucu şebekesi çökertildi. Bakanlık personelimizi tebrik ediyorum."


Son Dakika | İstanbul Havalimanı'nda operasyon: Uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirildi (1)
Son Dakika | İstanbul Havalimanı'nda operasyon: Uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirildi (1)
Son Dakika | İstanbul Havalimanı'nda operasyon: Uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirildi (1)
Son Dakika | İstanbul Havalimanı'nda operasyon: Uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirildi (1)
Son Dakika | İstanbul Havalimanı'nda operasyon: Uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirildi (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son Dakika | İstanbul Havalimanı'nda operasyon: Uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirildi (1) - Haberler
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