İstanbul Havalimanı'nda Kovid-19 tedbirlerine denetimi - Vali yardımcısı İsmail Şanlı
İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında kent genelinde pazar yerleri, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetimler yapılıyor.
06.08.2020 15:33 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:24
İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında kent genelinde pazar yerleri, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetimler yapılıyor. İstanbul Havalimanı'daki denetimleri inceleyen Vali yardımcısı İsmail Şanlı gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA