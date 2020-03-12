İstanbul Havalimanı "Limited Editions" sergisine ev sahipliği yapıyor Dünyanın en büyük havalimanlarından birisi olan İstanbul Havalimanı sanata destek vermeye devam ediyor.

Dünyanın en büyük havalimanlarından birisi olan İstanbul Havalimanı sanata destek vermeye devam ediyor. İKSV İstanbul Bienali'nin 30. yılına özel hazırlanan "Limited Editions" sergisi İGA Lounge'da sanatseverlerle buluşuyor.



Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olarak yalnızca bir havalimanı olmaktan öte aynı zamanda yaşayan bir kültür ve sanat mekanı olan İstanbul Havalimanı, İKSV İstanbul Bienali'nin 30. yıl özel projesi olarak yerli ve yabancı sanatçıların katkılarıyla hazırlanan "Limited Editions" sergisini İGA Lounge alanında ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.



İstanbul'un ve İstanbulluların sanatla nefes alan otuz yılına saygı duruşu niteliği taşıyan çalışmada, 1987'den bu yana düzenlenen her bienalden birer sanatçının bu proje için özel olarak hazırladığı eserlerin sınırlı sayıda üretilen baskıları özel olarak bir araya getiriliyor.



İstanbul Havalimanı kültür ve sanata ev sahipliğini sürdürüyor



Tam kapasite hizmet vermeye başladığı 6 Nisan 2019 tarihinden 11 Mart 2020'ye kadar 63.138.266 milyon yolcuya eşsiz bir havalimanı deneyimi yaşatmak için çalışmalarını sürdüren İstanbul Havalimanı, kültür ve sanata desteğini sürdürüyor. Yolculuk deneyiminin önemli parçalarından olan kültür ve sanat etkinliklerini havalimanında seyahat edenlerle buluşturan İstanbul Havalimanı, İstanbul Bienali'nin 30. yaşı için özel hazırlanan projeyi, İGA Lounge'da sergileyerek aynı zamanda ülke tanıtımına da katkı yapıyor.



Limited Editions sergisinde 15 bienalden 15 farklı sanatçının eseri yer alıyor



İGA Lounge'da sergilenecek Limited Editions projesi kapsamında, 1987'den bu yana düzenlenen her bienalden birer sanatçının bu proje için özel olarak hazırladığı çalışmaların sınırlı sayıda ve özel olarak üretilen baskıları özel bir sette bir araya getiriliyor.



İstanbul Bienali'nin 30 yıl boyunca düzenlediği 15 bienale katkıda bulunan Füsun Onur, Ayşe Erkmen, Gülsün Karamustafa, Lawrence Weiner, Halil Altındere, Francis Als, Elmgreen & Dragset, Taner Ceylan, Wael Shawky, Michael Rakowitz, Nevin Aladağ, Akram Zaatari, İnci Eviner, Adrin Villar Rojas ve Mark Dion'a ait 15 eser "Limited Editions" projesi kapsamında 3 ay boyunca İGA Lounge girişinde sergilenecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA