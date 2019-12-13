İstanbul Havalimanı, dünyada "oyunu değiştiren" projeler arasında

13.12.2019 11:31 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:32

Dünya mimarisinde son dönemde etkisini artıran biyofilik tasarım, havalimanlarında da kendisini gösteriyor. İnsanların doğaya duyduğu özlemin mimarideki yansıması olarak ortaya çıkan 'biyofilik tasarım' kavramının şekillendirdiği dev projeler, bir yandan yolcu memnuniyetini artırırken bir yandan da çevrenin korunmasına fayda sağlıyor.

AĞAÇ MALZEME KULLANIMI ARTIYOR

Dünyada son yıllarda imza atılan büyük havalimanı projelerinin bu akımın izlerini taşıdığına dikkat çeken Yıldız Entegre Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ercan Şahin, "Artık dünyanın önde gelen altyapı ve üstyapı projelerinde çevreye saygı, doğanın korunması ve enerji tasarrufu gibi unsurlar en fazla önem verilen konuların başında geliyor. Doğayı merkezine alan projelerde de özellikle ağaç malzeme kullanımının ciddi yaygınlaştığını görüyoruz. Gelecek dönemde bu tarz projelerde ağaç malzemenin kullanım alanının gün geçtikçe artacağını; geçmiş dönemde beton ve çeliğin ağırlıklı tercih edildiği yapılarda artık ağaç malzeme odaklı bir anlayışa geçileceğini öngörüyoruz" dedi.

ÜLKEMİZ İÇİN GURUR KAYNAĞI

Dünyanın önde gelen yaşam dergilerinden Conde Nast Traveller'ın da geçtiğimiz günlerde havalimanlarındaki bu dönüşümü konu aldığını hatırlatan Ercan Şahin, "Burada da bizim de farklı ürünlerimizle yer aldığımız İstanbul Havalimanı, dünyada bu akımın temsilcileri arasında gösterilirken, 'oyunu değiştiren' havalimanlarından biri olarak dünyaya lanse edildi. Bu da ülkemiz için büyük bir gurur kaynağı" ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ŞELALESİ

Dünyada bugün faaliyete geçen çok sayıda havalimanı projesinde bu akımın unsurlarını görmek mümkün. Bunlar arasında Singapur'daki Changi Havalimanı biyofilik tasarımla adeta özdeşleşmiş durumda. Havalimanı içerisinde yoğun bitki kullanımı göze çarparken, proje içerisinde yer alan şelale de bugün dünyada kapalı alanda bulunan en büyük şelalesi unvanını elinde bulunduruyor.

ENERJİ TASARRUFU SAĞLIYOR

Dünyada "oyunu değiştiren havalimanları" arasında gösterilen İstanbul Havalimanı tasarımıyla dikkat çeken projeler arasında. Güneş ışığını içeri alan mimarisi sayesinde ciddi oranda enerji tasarrufu sağlayan proje içerisinde yoğun ağaç malzeme ve bitki kullanımı da dikkat çekiyor.

'DENİZYILDIZI' RESMİ OLARAK AÇILDI

Biyofilik tasarıma sahip projelerden birisi de Çin'deki BeijingDaxing Havalimanı. Geçtiğimiz günlerde resmi açılışı yapılan ve ilk uluslararası uçuşa ev sahipliği yapan Zaha Hadid imzalı proje, tasarımı yüzünden 'denizyıldızı' lakabıyla anılıyor. Projedeki en dikkat çekici ayrıntı ise tavana yerleştirilmiş güneş panelleri.

8.5 MİLYAR $'LIK YATIRIMA AĞAÇ MALZEME

Bu yılın başında jeotermal enerji sistemi sayesinde LEED Gold sertifikası almaya hak kazanan Chicago O'Hare Havalimanı bünyesinde yer alacak yeni terminal binası da özellikle yoğun iç ve dış cephelerindeki yoğun ağaç malzeme kullanımıyla havalimanı mimarisine farklı bir boyut kazandırıyor. Jeanne Gang imzası taşıyacak ve toplam yatırım bedeli 8,5 milyar doları bulacak çalışmaların 2023 yılında başlaması planlanıyor.

Kaynak: Bültenler