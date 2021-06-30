İstanbul Harem Otogarı'nda yerinde aşı uygulaması başladı
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İstanbul Harem Otogarı'nda yerinde aşı uygulaması başladı

İstanbul Harem Otogarı'nda yerinde aşı uygulaması başladı
Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, İstanbul Harem Otogarı'nda yerinde aşı uygulaması başlatıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, İstanbul Harem Otogarı'nda yerinde aşı uygulaması başlatıldı.

Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğü mobil aşı ekipleri, otogarın girişinde aşı uygulama bölgesi oluşturdu. Bu kapsamda, anons yapılan otogarda, uygulamayla ilgili vatandaşlar bilgilendirilerek aşıya davet ediliyor.

Aşı olmak isteyen vatandaşlar, otogar çalışanları ve otobüs şoförleri onay formu düzenlenerek sisteme girişleri yapıldıktan sonra SinoVac ya da BioNTech aşılarından herhangi birini olabiliyor. Vatandaşlardan aşıdan sonra bir süre istirahat etmeleri isteniyor.

İkinci doz aşısını otogarda yaptıran 58 yaşındaki Mesut Çakır, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yerinde aşı uygulamasından memnun olduğunu belirtti.

Herkese aşı olmasını tavsiye eden Çakır, "Hastaneden randevu alacaktım. Gerek kalmadı. Böyle bir uygulama için teşekkür ederim." dedi.

İlk doz aşısını olan 46 yaşındaki Alparslan Kılıç da "Anons geçtiler. Ben de hastaneye gitmeye vakit bulamamıştım. Güzel bir çalışma, hoşumuza gitti. Çok memnunum. İnsanların, 'aradık, ulaşamadık, nasıl yapacağız, şu gün işim var.' diyerek sonraya ertelemeleri vardır ama ayaküstü 2 dakikada aşımızı olduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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