İstanbul-haliç üniversitesi oda orkestrası'ndan klasik müzik şöleni

22.10.2019 14:56

Haliç Üniversitesi Oda Orkestrası'ndan klasik müzik şöleni

İSTANBUL,(DHA) - Haliç Üniversitesi Konservatuvarı katkılarıyla Prof. Saim Akçıl yönetiminde Oda Orkestrası konseri gerçekleştirildi. Konserde yaklaşık 300 seçkin konuk klasik müzik dolu dakikalar yaşadı.

Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Öğretim Üyesi ve Orkestra Şefi Prof. Saim Akçıl yönetimindeki Haliç Üniversitesi Oda Orkestrası yeni sezonun ilk konseri gerçekleştirildi.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe akademi ve sanat camiasından birçok isim katıldı. Şef Prof. Saim Akçıl yönetiminde 16 değerli sanatçıdan oluşan Oda Orkestrası, yaklaşık 300 seçkin konuğa klasik müzik dolu dakikalar yaşattı.

Konser öncesi Demirören Haber Ajansı'na yeni sezonu değerlendiren Şef Prof. Saim Akçıl, 'Ekibimizin sayısı aşağı yukarı aynı ama sunacağımız eserler farklı. Bu kez klasik müziğin tanınmış eserleri ile türk müziğini arka arkaya potpori şeklinde sıraladım. İsmi de Potpori. Umarım dinleyicilerimiz de beğenir. Bach'tan sonra nihavent longa geliyoruz, Mozart'tan sonra yine bir Türk eseri gelecek şekilde bir potpori yaptım. Bence programın en enteresan eseri bu bana göre' dedi.

GENİŞ BİR KİTLEYE HİTAP EDİYOR

Konserin geniş bir kitleye hitap etmesini amaçladıklarını söyleyen Şef Akçıl, 'Türk bestecilerinden McCartney'e ve Piazzola gibi bestecilerin eserlerini seslendireceğiz. Sanıyorum ilginç bir program oldu. Dinleyicilerimizin beğeneceğini umuyorum' açıklamasında bulundu.

SİNAN AKÇIL DA İZLEYİCİLER ARASINDAYDI

Ünlü Şarkıcı Sinan Akçıl geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de babası Prof. Dr. Saim Akçıl'ı izlemeye gelenler arasında yerini aldı.

Konseri İstiklal Marşı ile bitiren oda orkestrası konser sonunda Metmetçik'e selam gönderdi. Gecenin sonunda Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Mehmet Naci Topsakal ve Haliç Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Melek Güneş Yavuzer tarafından Şef Prof Saim Akçıl'a çalışmaları için teşekkür plaketi takdim edildi.

Haliç Üniversitesi, yıl içinde oda orkestrası konserlerini müzikseverlerle buluşturmaya devam edecek.

Kaynak: DHA