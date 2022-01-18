İstanbul Genç İHH, teknoloji tutkunu öğrencileri kampta buluşturdu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Genç İHH İnsani Yardım Vakfı, vakıf gönüllüsü 4 gencin geçen yıl Bursa'daki trafik kazasında hayatını kaybetmeleri nedeniyle ertelediği Teknoloji Kampı'nı gerçekleştirdi.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, Kasım 2021'de yapılması planlanan ancak vakıf gönüllüsü gençlerden Kağan Talip Tığlı, Murat Can Kaya, Yusuf Taha Göktaş ve Tarık Kesekçi'nin Bursa'daki trafik kazasında vefat etmelerinin ardından ertelenen kamp, 14-16 Ocak'ta Bursa'da yapıldı. Kampa, farklı liselerde okuyan 55 öğrenci katıldı.

Kamptaki öğrencilere 4 oturum halinde eğitim verildi. Oturumların ilkinde Marmara Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi İbrahim Cihat Özdemir, "Milli Teknoloji Hamlesi ve TEKNOFEST" konulu sunum yaptı.

İkinci oturumda ise Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisi Furkan Çubukçu, "İHA ve Sabit Kanat" başlıklı konuşma gerçekleştirdi.

"Mühendisliğe Müslümanca Bakış" başlıklı üçüncü oturumda, Gemi Mühendisi ve Enderun Mühendislik Kulübü Başkanı Muhammed Soner Başer, öğrencilere hitap etti. Dördüncü ve son oturumda, Genç İHH İstanbul Lise Sorumlusu Yusuf Karakoç, "Hedefini Belirle" başlıklı konuşmada tecrübe ve tavsiyelerini öğrencilerle paylaştı.

İHH'nın Bursa'daki teknoloji kampına gitmek üzere yola çıkan İHH İnsani Yardım Vakfı personeli ve gönüllüsü 4 genç, 27 Kasım 2021'de otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirmişti.