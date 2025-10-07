İstanbul GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi! 7 Ekim Gaziosmanpaşa elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Gaziosmanpaşa elektrik kesintisi listesi! 7 Ekim günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 7 Ekim günü İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziosmanpaşa elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Gaziosmanpaşa elektrik kesintisi hakkında detaylar...
Gaziosmanpaşa elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 7 Ekim günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...
GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gaziosmanpaşa elektrik kesintisi listesi açıklandı:
Gaziosmanpaşa - Yıldıztabya Mahallesi
Etkilenen Sokaklar: Asalet, Bahadır, Temaşa, Yaylabaşı Sokakları
Tarih / Saat: 07.10.2025, 09:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: Bakım çalışması (Kapsamlı Havai Hat Bakımı)
Açıklama: İş sağlığı ve güvenliği önlemleri gözetilerek kapsamlı havai hat bakım çalışması yapılacağından belirtilen saatler arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Gaziosmanpaşa - Yeni Mahalle
Etkilenen Sokak: 542/1. Sokak
Tarih / Saat: 07.10.2025, 09:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: Bakım çalışması (Önleyici Bakım)
Açıklama: Önleyici bakım çalışmaları nedeniyle belirtilen saatlerde elektrik kesintisi yapılacaktır.
Gaziosmanpaşa - Barbaros Hayrettin Paşa ve Yeni Mahalle
Etkilenen Sokaklar:
Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi: 1062., 1062/2., 1181., 1182. ve Cebeci Sokakları
Yeni Mahalle: Cebeci Sokak
Tarih / Saat: 07.10.2025, 09:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: Bakım çalışması (Önleyici Bakım)
Açıklama: İş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerçekleştirilecek önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Gaziosmanpaşa - Sarıgöl Mahallesi
Etkilenen Sokaklar: Akça, Bekçi, Cephanelik, Güzel, Hamam, Mehmet Hızır, Vatan, Vatansever ve Yayla Sokakları
Tarih / Saat: 07.10.2025, 09:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: Abone / Şube bağlantısı
Açıklama: Yeni abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle belirtilen saat aralığında elektrik kesintisi yapılacaktır.
Gaziosmanpaşa - Fevzi Çakmak Mahallesi
Etkilenen Sokak: Hekimsuyu Sokak
Tarih / Saat: 07.10.2025, 09:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: Bakım çalışması (Önleyici Bakım)
Açıklama: İş sağlığı ve güvenliği önlemleri gözetilerek önleyici bakım çalışması yapılacağından, belirtilen saatlerde elektrik kesintisi uygulanacaktır.