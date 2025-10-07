İstanbul GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi! 7 Ekim Gaziosmanpaşa elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Gaziosmanpaşa elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 7 Ekim günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Gaziosmanpaşa elektrik kesintisi listesi açıklandı:

Gaziosmanpaşa - Yıldıztabya Mahallesi

Etkilenen Sokaklar: Asalet, Bahadır, Temaşa, Yaylabaşı Sokakları

Tarih / Saat: 07.10.2025, 09:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: Bakım çalışması (Kapsamlı Havai Hat Bakımı)

Açıklama: İş sağlığı ve güvenliği önlemleri gözetilerek kapsamlı havai hat bakım çalışması yapılacağından belirtilen saatler arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Gaziosmanpaşa - Yeni Mahalle

Etkilenen Sokak: 542/1. Sokak

Tarih / Saat: 07.10.2025, 09:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: Bakım çalışması (Önleyici Bakım)

Açıklama: Önleyici bakım çalışmaları nedeniyle belirtilen saatlerde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Gaziosmanpaşa - Barbaros Hayrettin Paşa ve Yeni Mahalle

Etkilenen Sokaklar:

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi: 1062., 1062/2., 1181., 1182. ve Cebeci Sokakları

Yeni Mahalle: Cebeci Sokak

Tarih / Saat: 07.10.2025, 09:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: Bakım çalışması (Önleyici Bakım)

Açıklama: İş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerçekleştirilecek önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Gaziosmanpaşa - Sarıgöl Mahallesi

Etkilenen Sokaklar: Akça, Bekçi, Cephanelik, Güzel, Hamam, Mehmet Hızır, Vatan, Vatansever ve Yayla Sokakları

Tarih / Saat: 07.10.2025, 09:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: Abone / Şube bağlantısı

Açıklama: Yeni abone veya şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle belirtilen saat aralığında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Gaziosmanpaşa - Fevzi Çakmak Mahallesi

Etkilenen Sokak: Hekimsuyu Sokak

Tarih / Saat: 07.10.2025, 09:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: Bakım çalışması (Önleyici Bakım)

Açıklama: İş sağlığı ve güvenliği önlemleri gözetilerek önleyici bakım çalışması yapılacağından, belirtilen saatlerde elektrik kesintisi uygulanacaktır.