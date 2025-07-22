İstanbul GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi! 22 Temmuz Gaziosmanpaşa elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Gaziosmanpaşa elektrik kesintisi listesi! 22 Temmuz günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 22 Temmuz günü İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziosmanpaşa elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Gaziosmanpaşa elektrik kesintisi hakkında detaylar...
Gaziosmanpaşa elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 22 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...
GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
2025-07-24 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah ASALET, BAHADIR, BERCESTE, BEYZA, CAN, DİVRİĞİ, EYNESİL, GÜNDOĞDU, PINAR, SEYHAN, TAHİR, TEMAŞA, UZUN, YAYLABAŞI, YILDIZTABYA, ZAMBAK sk bölgelerinde 24/07/2025 09:00:00 - 24/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-07-24 09:00:00 - 18:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah CEBECİ sk bölgelerinde 24/07/2025 09:00:00 - 24/07/2025 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-07-24 09:00:00 - 18:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce -YENİ MAHALLE mah sk bölgelerinde 24/07/2025 09:00:00 - 24/07/2025 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-07-24 09:00:00 - 18:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce -YENİ MAHALLE mah sk bölgelerinde 24/07/2025 09:00:00 - 24/07/2025 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.