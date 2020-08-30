İSTANBUL Galata Meydanı'nda zafer bayramı resitali
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İSTANBUL Galata Meydanı'nda zafer bayramı resitali

Galata Meydanı'nda zafer bayramı resitaliDoğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL,(DHA) -30 Ağustos Zafer Bayramı, İstanbul'un tarihi mekanlarından olan Galata Kulesi Meydanı'nda eşsiz müzik eşliğinde kutlandı.

30.08.2020 21:28 | Son Güncelleme: 30.08.2020 21:33

Galata Meydanı'nda zafer bayramı resitali

Doğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL,(DHA) -30 Ağustos Zafer Bayramı, İstanbul'un tarihi mekanlarından olan Galata Kulesi Meydanı'nda eşsiz müzik eşliğinde kutlandı. Piyano resitaline yabancı turistlerde ilgi gösterirken, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 'Tarihin kalbinin attığı yerdeyiz. Bugün de şanlı tarihimiz açısından önemli bir gün. İstedik ki Beyoğlu'nun kalbinin attığı bu mekanda piyano dinleyerek neşelenelim" dedi.

Beyoğlu Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sabah saatlerinde Galata Köprüsü'nde gerçekleştirdiği serginin ardından Galata Kulesi Meydanı'na da taşıdı. Eşsiz piyano resitali sunan Piyanist Büşra Kayıkçı'yı Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız ile çok sayıda vatandaş dinledi.

'TARİHİN KALBİNİN ATTIĞI YERDEYİZ"

Resitalin ardından Piyanist Büşra Kayıkçı'ya çiçek ve Galata Kulesi'nin maketini takdim eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 'Büşra Kayıkçı'yı tebrik ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Tarihin kalbinin attığı bir yerdeyiz. Bugün de şanlı tarihimizde önemli bir gün. İstedik ki Beyoğlu'nun kalbinin attığı bu mekanda piyano dinleyerek neşelenelim" ifadelerini kullandı.

Yabancı birçok turistin uğrak mekanı olan Galata Kulesi Meydanı'ndaki piyano resitalini onlarca vatandaş dinledi. Koronavirüs tedbirleri sebebiyle mesafeli bir şekilde geniş alana dağılarak resitali takip eden vatandaşlar, Piyanist Büşra Kayıkçı'nın performansını alkışladı.

İSTANBUL Galata Meydanı'nda zafer bayramı resitali

Kaynak: DHA

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