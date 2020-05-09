İSTANBUL Fen ve Teknoloji Liseleri kabul sınavına 18 bin öğrenci katıldı
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İSTANBUL Fen ve Teknoloji Liseleri kabul sınavına 18 bin öğrenci katıldı

İSTANBUL Fen ve Teknoloji Liseleri kabul sınavına 18 bin öğrenci katıldı
09.05.2020 15:08 | Son Güncelleme: 09.05.2020 15:16

Fen ve Teknoloji Liseleri kabul sınavına 18 bin öğrenci katıldıİSTANBUL, (DHA)- Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri'nde öğrenim görmek isteyen ve Apply Fentek sistemi ile başvurularını tamamlayan 18 bin öğrenci bugün gerçekleşen online sınava katıldı.

Fen ve Teknoloji Liseleri kabul sınavına 18 bin öğrenci katıldı

İSTANBUL, (DHA)- Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri'nde öğrenim görmek isteyen ve Apply Fentek sistemi ile başvurularını tamamlayan 18 bin öğrenci bugün gerçekleşen online sınava katıldı. 2 saatten oluşan sınavın sonuçları 23 Mayıs'ta açıklanacak.

Bahçeşehir Kolejinin Türkiye'nin 14 ilinde bulunan Fen ve Teknoloji Liselerine öğrenci kabulü için uyguladığı Apply Fentek lise kabul modeli için başvurular 7 Mayıs'ta sona erdi. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri'nde öğrenim görmek isteyen ve Apply Fentek sistemine başvurularını tamamlayan öğrenciler ilk aşama olarak bugün online sınava girdi. Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinin 2006 yılında açılarak bugün Türkiye'nin dört bir yanında öğrenci yetiştirdiğini vurgulayarak Apply Fentek ile ilgili şunları söyledi:

'Kurucumuz Enver Yücel'in vizyonuyla 2006 yılında Türkiye'nin ilk STEM lisesi olarak kuruldu. Türkiye'nin 14 ilinde bulunan liselerimizde öğrencilerimizi geleceğin liderleri, bilim insanları yetiştirme hedefiyle ilerliyoruz. Öğrencilerimiz okullarımızdan mezun olduktan sonra dünya teknoloji devlerinde işe başlıyorlar ve projelerini gerçekleştirmeye devam ediyorlar. Dünyaya ve topluma değer katacak bireyler yetiştirme hedefiyle ilerlediğimiz Fen ve Teknoloji Liselerimize son 3 yıldır Apply FenTek adını verdiğimiz bir sistemle öğrencilerimizi kabul alıyoruz. Bu kabul sistemimiz 4 aşamadan oluşuyor.'

ADAYLAR ÇOK AŞAMALI ELEMELERDEN GEÇECEK

Adayların çok aşamalı elemelerden geçerek kabul hakkı elde edeceğini ifade eden Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, 'Bu sürecin ilk aşaması Şubat ayında öğrencilerin Apply FenTek sistemine portfolyo yüklemeleriyle başladı. Öğrencilerimizden portfolyo aşamasında kariyer hedeflerini, hayallerini projelerini anlatan kariyer mektubu istiyoruz. 8'inci sınıf sonuna kadar sanatta, sporda, bilimde öğrencilerimizin katıldığı yarışmalar ve aldıkları sertifikalar varsa bunları belgelendirmelerini ve Apply FenTek sistemine yüklemelerini talep ediyoruz.' dedi.

SINAV AÇIK UÇLU SORULARDAN OLUŞUYOR

Dr. Özge Aslan, bugün gerçekleşen online sınava 18 bin öğrencinin katıldığını belirterek, 'Bu sınavda 18 binin üzerinde öğrenci kendi evlerinden, kendi bilgisayarlarından sınavımıza giriş yaptı. Bu sınav Türkçe, Matematik ve Fen Bilimlerine ait sorulardan oluşuyor. Öğrencilerin alışılagelmişin dışında çoktan seçmeli sorular yerine bu sınavda açık uçlu sorulardan oluşan bir sistemle karşı karşıyalar. Sistemde animasyonlar, simülasyonlar, ses dosyalarıyla, sürükle bırak seçenekleriyle soruların cevaplarını bekliyoruz. Türkçe dersinde öğrenci kulaklığını takarak bir metni dinliyor ve bu metne yönelik sorulardan yorum ve çıkarım yapıyor. Fen ve matematik dersinde ise video ya da animasyon dinleyerek oradan elde ettiği verilerden yola çıkarak grafik çizmesini, çıkarım yapmasını ve analiz yapmasını beklediğimiz sorular var. 2 saatten oluşan bu sınavın sonuçları 23 Mayıs'ta açıklanacak' diye konuştu.

KABUL ALAN ÖĞRENCİLERLE ONLİNE MÜLAKAT YAPILACAK

Belli bir puanın üstünü alan öğrencilerin 3'üncü aşamaya geçebileceğini kaydeden Dr. Aslan, şunları söyledi:

'Kabul alan öğrencilerimizle Bahçeşehir Koleji Akademik Kurulu olarak kendi evlerinden online olarak katılacakları mülakatlar gerçekleştireceğiz. Mülakatlarda da öğrencilerimizin portfolyolarına yükledikleri dosyaları bize anlatmalarını, neden Fen ve Teknoloji Liselerinde okumak istediklerini \tbu liseden mezun olduktan sonra Türkiye'nin ve dünyanın gelişimi adına neyi hedeflediklerini ve nasıl katkı sağladıklarını bize anlatmalarını isteyeceğiz.'

ÖĞRENCİLERİMİZİ ÇOK YÖNLÜ YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ

Kabulün 4'üncü aşamasının öğrencilerin LGS'ye girmeleri olduğunu belirten Aslan, 'TEOG sisteminin LGS sistemine dönüşüyle birlikte 3 yıl önce kabul sistemimizi değiştirdik. Amacımız Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinde öğrencilerimizi çok yönlü yetiştirmek. Fark yaratan bireyler yetiştirme hedefiyle ilerlediğimiz için de kabul sistemimizin de standart, çoktan seçmeli sorularla olmaması gerektiğine inanıyoruz. Öğrencinin sadece sınav puanıyla değil aynı zamanda yapmış oldukları çalışmaların da değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Öğrencinin kendini doğru ifade edebilmesi, toplum önünde konuşma kabiliyeti, 21'nci yüzyıl şartlarında oldukça önemli yer tutuyor. Bu yüzden mülakatları da işin içine katarak sadece sınav puanı değil, portfolyo, mülakat ve sınav puanı üçgeniyle değerlendirme sürecimizi tamamlamış oluyoruz' diyerek sözlerini tamamladı.

İSTANBUL Fen ve Teknoloji Liseleri kabul sınavına 18 bin öğrenci katıldı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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